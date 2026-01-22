高雄科技執法減少交通事故1成5 今年新增5路口將達113處

高雄科技執法以苓雅區中正一路高速公路西側舉發1.4萬多件居冠。（記者陳文嬋攝）

高雄市108處路口科技執法，減少交通事故1成5，去年取締違規7萬多件，總計開罰3600萬元，以闖紅燈3.4萬件最多，占違規總數將近一半，今年將新增5處路口，整體將達113處，全天候精準執法，維護民眾通行安全。

市府最新統計，高雄108處路口科技執法，以苓雅、前鎮、左營區各12處最多，其次為鳳山區有9處，去年發生2487件交通事故，比未設置前減少441件，降幅達15.1%。

請繼續往下閱讀...

此外，科技執法取締交通違規7萬648件，總計開罰大約3600萬元，以苓雅區中正一路高速公路西側舉發1萬4226件居冠，民眾各項違規都有，其次為大寮區鳳林三路與萬丹路口4610件，民眾大多闖紅燈、紅燈越線；鳳山區鳳松路與經武路口3871件，民眾大多闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛等。

整體來看，7萬多件的違規樣態中，以闖紅燈3萬4653最多，占違規總件數將近一半，其次為紅燈右轉9772件，轉彎不依標誌、標線、號誌指示4971件。

市府今年將新增5處路口科技執法，其中大寮、林園區交界處台29線河堤路三段車流量大，將與工業一路、華中南路、光華路等3處路口，各增設科技執法，加強取締交通違規。

此外，小港區交通要道沿海二路大貨車多，與立昌、中利街2處路口，也將增設科技執法，限制小型車不得行駛大貨車專用道，避免大小車爭道發生危險。

市府表示，科技執法精準遏止闖紅燈、不遵守標誌標線號誌、不禮讓行人等高風險違規行為，有效減少交通事故，也能避免寶貴警力分散，全力打擊犯罪、維護治安，發揮最大效用。

高雄鳳山區鳳松路與經武路口，去年科技執法舉發3千多件，排名全市第三。（記者陳文嬋攝）

