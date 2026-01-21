母語競賽寫救災感動 「鏟子超人」成新詩創作元素

響應世界母語日，台南市教育局表揚推展本土語言績優學校與人員頒獎典禮。（南市教育局提供）

響應世界母語日，台南市政府教育局舉辦「推動221世界母語日表揚推展本土語言績優學校與人員頒獎典禮」，表揚在母語推動上表現優異的學校與師生，肯定孩子們於「小小Vlogger遊臺南」、「母語 Podcaster」、「我詩故我在」、「魔法語花一頁書」等母語競賽中的亮眼表現，獲得第一名的新市國中生韓景淮，新詩作品記錄花蓮救災期間，民眾彼此扶持，自願當「鏟子超人」的歷程，細膩呈現台語文學所承載的情感與記憶。

頒獎典禮由教育局長鄭新輝代表市府出席，嘉勉長期投入母語教育的績優人員，展現台南將母語學習結合數位科技與文學創作的豐厚成果。

鄭新輝說，台南推動母語教育相關競賽，鼓勵學校依學生的語言背景與校園情境，發展合適的母語活用方式，如在課程或校園活動中練習口語表達，或透過數位工具記錄地方故事與長輩訴說的生活記憶，讓母語自然融入孩子的學習與生活；希望透過學校、社區與家庭的共同參與，讓母語不只是課堂上的學習內容，而能在日常對話與生活經驗中持續被使用，成為孩子連結家鄉與文化的重要橋梁。

典禮中也表揚優秀的學生，西港國小於「小小Vlogger遊臺南」競賽中表現亮眼，孩子們以母語入鏡走讀「西港八份」，透過影像紀錄家鄉故事，展現母語應用與在地文化的緊密連結；韓景淮則以新詩作品《行！咱作伙來去 Fata'an》榮獲「我詩故我在」競賽第一名。

榮獲「本土語傑出個人貢獻獎」的文山國小教師陳崇民，長年致力於台語劇本創作與教學實踐，透過戲劇形式引導學生親近母語、理解文化內涵，他將持續以戲劇書寫母語之美，讓母語教育自然融入孩子的學習與生活。

市長黃偉哲表示，母語是族群文化得以延續的重要根基，長期推動母語生活化，鼓勵親師生將母語自然融入日常溝通與創意表現，讓母語不僅存在於課堂與教材中，更能回到家庭、走進生活。

黃偉哲強調，市府將持續營造友善的母語學習環境，結合學校教育、社區與家庭力量，讓母語在校園與社會中被持續使用與理解，成為連結世代記憶、深化文化認同的重要基礎。

為持續拓展母語學習的多元樣貌，教育局今年再度攜手國立台南生活美學館，共同辦理「台南市2026 世界母語日系列活動『咱畫咱的話』畫作展覽」，精選45幅「魔法語花一頁書」競賽優秀作品，涵蓋台語、客語、原住民族語，以及新住民語，透過孩子的創作視角，呈現語言、藝術與生活經驗的交織成果；展期自1月25日至3月8日，邀請大家共襄盛舉，感受母語在當代生活中的多元樣貌。

