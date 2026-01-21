左鎮燈會首增AR體驗 逾200長輩共作巨作《竹影月脈》

《竹徑之門》作品還加入了AR元素，提供民眾不同的參觀體驗。（楊靜芳提供）

台南左鎮燈會又來了，即將於31日揭幕，全新打造16組裝置藝術，已有半數完成，首度加入AR擴增實境元素，提供民眾不同的參觀體驗；而《竹影月脈》更是動員超過200人次社區長輩，聯手編織、共創，展現在白堊環境下的堅韌生命力，被視為最具溫度的代表作之一。

策展人賴政達、吳靜瑜說，竹影月脈以左鎮獨特的白堊風情與產業文化為靈感，運用3支竹桿支撐起白色光球，宛如滿月懸空於夜色之中，下方則鋪陳大量由居民親手製作的竹編球群；上為月、下為地，透過光與竹的交錯，描繪天地之間靜謐而深遠的節奏，也象徵人與自然、人與土地之間的相互呼應，還有深刻的情感連結。

特別的是，賴政達、吳靜瑜帶領地方團隊，結合社區居民力量，動員超過200人次長輩參與竹影月脈下方的竹編球製作，以共創形式完成象徵左鎮土地脈動的巨型燈光裝置，點亮淺山夜色。

賴政達說，作品最大的特色，在於創作過程就是深度的地方行動，團隊攜手左中社區、公舘社區、光榮社區、童心合憶小學堂，以及左食堂、在地居民志工等，邀請長輩們走出家門、親手編織，將生活記憶、勞動痕跡與對土地的情感，共同融入作品之中，讓燈會不只是被觀看的展覽，更精彩呈現一段共同參與、共同完成的左鎮經驗。

今年左鎮燈會在蔗埕公園並串連老街熱鬧登場，以「淺山 DNA」為核心策展概念，回望左鎮介於平原與山林之間的地景樣貌，透過「竹」作為主要創作媒介，結合燈光、工藝與社區共作，讓竹編結構如同被點亮的基因鏈條，串連自然、生態與人文記憶，竹影月脈正是理念的具體展現。

賴政達感謝市府文化局的支持，讓地方型燈會得以跳脫單純視覺展示，轉化為深度結合社區、世代與文化的公共藝術行動，策展團隊也期待透過這樣的創作方式，讓更多人走進左鎮、理解左鎮，看見這片土地在夜色中靜靜流動的生命脈絡。

而加入AR體驗的作品為《竹徑之門》，創作靈感源自行走於左鎮山林、農路與聚落間的經驗，並將經驗具象於竹材中，架構出象徵無形卻真實存在的「左鎮之門」。

左鎮國小校長楊靜芳提到，竹徑之門以竹材為主要結構，透過傾斜、交錯與層層延伸的形式，形塑介於門與通道之間的空間意象，走入作品中，會見到海洋水紋燈光重現遠古海洋意象，結合流水燈光軌，勾勒節奏線條，打造科技藝術沉浸體驗。

楊靜芳指出，創作團隊包含中正里辦公處、左鎮國中、左鎮國小，以及左鎮數位機會中心，尤其竹材上的雷雕片，呈現中正里的地景特色，以及左鎮國中、左鎮國小的教育亮點，由左鎮數位機會中心協助製作。

