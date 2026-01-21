為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基市府擬補充停班課規範 基議長童子瑋：肯定市府願意採納建議

    2026/01/21 21:45 記者俞肇福／基隆報導
    針對基隆市政府將補充停班停課作業規範，基隆市議長童子瑋肯定市府願意正面回應市民期待，並採納其建議。（資料照，記者俞肇福攝）

    針對基隆市政府將補充停班停課作業規範，基隆市議長童子瑋肯定市府願意正面回應市民期待，並採納其建議。（資料照，記者俞肇福攝）

    基隆市政府今天（21日）召開記者會，對於停班停課辦法訂定補充作業規範。對此，議長童子瑋今日晚間表示，肯定基隆市政府正面回應市民期待，並採納其建議，針對颱風與豪雨期間的停班停課機制進行制度調整，讓市政決策更貼近市民的生活需求。

    童子瑋指出，他於去年11月鳳凰颱風造成基隆有些地區淹水，曾經公開呼籲市府，應重新檢視現行停班停課的判斷方式，不應僅侷限於單一雨量數值，而應回到《天然災害停止上班及上課作業辦法》的精神，以是否「影響通行、上班上課安全或有致災疑慮」作為核心標準，做出更符合基隆地理條件與生活型態的彈性安排。

    基隆市消防局長游家懿今天對外說明，市府將在既有停班停課標準外，訂定補充作業規範，明確導入「分區判定」與「分層啟動」機制，作為未來因應短延時強降雨與極端氣候的前置應變依據，相關規範預計於今年防汛期、5月1日前完成。

    童子瑋表示，地方政府最重要的責任，就是把市民的生活與安全放在第一位，與生活在這座城市的市民站在一起，真實感受問題，並以具體、可執行的政策來回應困難。他也強調，市政的進步，來自於理性的討論與制度性的修正，只要論述站得住腳，政策自然會往更好的方向前進。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播