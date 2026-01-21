嘉縣青創補助申請起跑 她返鄉創業親製西服謝縣長

去年世界洋服大賽女裝裁剪比賽青年組金牌陳詩婷（左），致贈親手量身訂製的手工西裝給縣長翁章梁。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣政府今天舉辦「第五屆嘉義縣青年創業獎勵補助」啟動記者會，宣布祭出多項利多政策，包括實收資本額下修至15萬元就可申請，並增設「接班傳承組」，鼓勵二代、三代接班協助產業轉型，即日起徵件至24日止，會中還邀請「連衣連文創工作室」負責人陳詩婷分享其創業心路歷程。

嘉義縣長翁章梁指出，年輕人創業相當辛苦，最需要的就是資金，勞青處推出創業獎勵補助及優惠貸款，18至45歲設籍嘉義青年都可申請，還有最高200萬元青創貸款，盼減低創業失敗風險，吸引更多年輕人回嘉，把希望帶回嘉義。考量嘉義擁有不少老字號產業，今年新設立「接班傳承組」，協助家族企業由年輕世代接班，透過導入創新模式推動轉型升級。

翁章梁進一步說，隨著台積電進駐嘉義科學園區、華泰Outlet在高鐵嘉義特區動土，預計幾年後就會出現高水平消費族群，他們往往喜歡特有的東西，因而年輕人創業時如果可以發揮敏銳的嗅覺，從中找到商機，就有機會獲得這族群的青睞，創造源源不絕的利潤。

陳詩婷分享時表示，去年代表台灣至韓國參加世界洋服大賽，奪得女裝裁剪比賽青年組金牌，拿下世界金牌獲翁章梁頒發獎金，再加上新聞媒體宣傳，知名度瞬間提升，工作室電話接不停，她特別為翁章梁量身定製一套手工西裝，感謝縣府協助返鄉青年扎根。

勞青處長陳奕翰說，創業補助計畫至今已累積孵化45組青年創業團隊，投入逾1300萬元創業資金，協助青年逐步實現創業夢想，歡迎有志創業的青年把握機會。第五屆青年返鄉創業每組團隊基本補助30萬元，同時將評選前2名優秀團隊，再各加碼10萬元。

