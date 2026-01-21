為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大掃除注意！廚房隱形地雷是「它」 專家教3步驟深度清潔

    2026/01/21 21:58 即時新聞／綜合報導
    天天使用的「餐具收納盒」，大掃除時容易被忽略清理，示意圖。（彭博）

    天天使用的「餐具收納盒」，大掃除時容易被忽略清理，示意圖。（彭博）

    許多人在廚房大掃除時，會清理冰箱縫隙、刷洗水槽，卻往往忽略天天使用的「餐具收納盒」。即便放入的是乾淨餐具，收納盒仍會因頻繁開關與鄰近料理台，成為灰塵、醬汁碎屑的聚集地。專家建議3步驟清潔，不同材質採取正確洗法，避免成為家中隱形的衛生地雷。

    mashed》報導，明明只是放入洗淨的餐具，為何餐具盒仍會積滿髒汙？專家解釋，餐具盒若頻繁開闔，空氣中的微粒與灰塵極易飄入；加上收納盒通常緊鄰料理台，下廚時噴濺的醬汁或碎屑，常在不知不覺中掉進縫隙。此外，若家中有孩童或手部油膩的成人直接伸手拿取餐具，經年累月下來，盒子底部就會堆積出肉眼可見的驚人汙垢。

    若想「深度清理」餐具盒，專家建議首先將所有餐具移出，先用手持吸塵器清除抽屜內的碎屑，再以清潔噴霧或酒精濕巾擦拭內部。至於餐具盒本身，若材質為金屬或塑膠，可直接放入洗碗機或浸泡肥皂水刷洗；但若是木頭材質，則嚴禁浸泡或水洗，以免變形或發霉，只要以濕布沾清潔劑快速擦拭即可。

    清潔餐具盒的同時，也是「斷捨離」的最佳時機。民眾常習慣在抽屜塞入備用的外帶餐具、沒用完的醬包或紙巾，趁著大掃除應一併汰換這些不必要的雜物。專家提醒，理想的清潔頻率為「每月一次」，或在每次廚房大掃除時同步進行，確保與口鼻接觸的餐具存放在衛生空間，別讓「乾淨餐具放進髒盒子」成為家中的衛生漏洞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播