大掃除注意！廚房隱形地雷是「它」 專家教3步驟深度清潔

天天使用的「餐具收納盒」，大掃除時容易被忽略清理，示意圖。（彭博）

許多人在廚房大掃除時，會清理冰箱縫隙、刷洗水槽，卻往往忽略天天使用的「餐具收納盒」。即便放入的是乾淨餐具，收納盒仍會因頻繁開關與鄰近料理台，成為灰塵、醬汁碎屑的聚集地。專家建議3步驟清潔，不同材質採取正確洗法，避免成為家中隱形的衛生地雷。

《mashed》報導，明明只是放入洗淨的餐具，為何餐具盒仍會積滿髒汙？專家解釋，餐具盒若頻繁開闔，空氣中的微粒與灰塵極易飄入；加上收納盒通常緊鄰料理台，下廚時噴濺的醬汁或碎屑，常在不知不覺中掉進縫隙。此外，若家中有孩童或手部油膩的成人直接伸手拿取餐具，經年累月下來，盒子底部就會堆積出肉眼可見的驚人汙垢。

請繼續往下閱讀...

若想「深度清理」餐具盒，專家建議首先將所有餐具移出，先用手持吸塵器清除抽屜內的碎屑，再以清潔噴霧或酒精濕巾擦拭內部。至於餐具盒本身，若材質為金屬或塑膠，可直接放入洗碗機或浸泡肥皂水刷洗；但若是木頭材質，則嚴禁浸泡或水洗，以免變形或發霉，只要以濕布沾清潔劑快速擦拭即可。

清潔餐具盒的同時，也是「斷捨離」的最佳時機。民眾常習慣在抽屜塞入備用的外帶餐具、沒用完的醬包或紙巾，趁著大掃除應一併汰換這些不必要的雜物。專家提醒，理想的清潔頻率為「每月一次」，或在每次廚房大掃除時同步進行，確保與口鼻接觸的餐具存放在衛生空間，別讓「乾淨餐具放進髒盒子」成為家中的衛生漏洞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法