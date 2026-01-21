為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週四清晨急凍10度！中部以北宜花全天寒冷 北東易有短暫雨

    2026/01/21 21:26 即時新聞／綜合報導
    週四環境水氣偏多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨。（資料照）

    強烈大陸冷氣團持續發威！週四中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，清晨西半部及宜蘭低溫只有10至13度；基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，若低溫與水氣配合，高山有零星降雪機率。

    中央氣象署預報，週四受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；清晨西部及宜蘭低溫只有10至13度，花東為14、15度，西半部、宜蘭及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，預測白天北部及宜蘭高溫僅13至15度，花東約16至18度，中南部約18至21度。

    降雨方面，由於環境水氣偏多，週四基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮有局部短暫雨，竹苗、台東、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多，若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山有零星降雪機率。

    氣象署也提醒，東北風明顯偏強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生；另外，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，沿海及空曠地區活動應注意安全。

    未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週五下午起乾空氣移入，環境水氣減少，同時東北季風強度略減弱，各地天氣逐漸好轉回溫，僅基隆北海岸及東部沿海地區局部有短暫陣雨，預計週末恢復多雲到晴的好天氣。

    紫外線指數方面，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣、澎湖縣為「低量級」，其他縣市皆為「中量級」。

    空氣品質方面，週四環境風場為東北風，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    度方面，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣、澎湖縣為「低量級」，其他縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週四環境風場為東北風，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

