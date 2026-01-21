強烈冷氣團來襲！全國15縣市低溫特報 10縣市恐跌破10度

今日受強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷。氣象署對全台15縣市發布低溫特報。（取自氣象署）

今日受強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷。氣象署對全台15縣市發布低溫特報，其中10縣市達「橙色燈號」提醒民眾注意。

氣象署晚間6時09分發布低溫特報，橙色燈號區域：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣。

橙色燈號代表平地最低氣溫6度以下，或有持續10度左右或以下，且連續24小時平地氣溫12度以下低溫，請民眾注意。

黃色燈號區域：台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市。黃色燈號代表有10度以下氣溫發生的機率。另外，連江縣有6度以下氣溫發生的機率，也提醒民眾請注意。

氣象署提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

