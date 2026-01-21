欖蠵龜慘遭漁網纏身漂上岸 民眾+岸巡聯手救援

海龜被發現時仍有活力。（第一三岸巡隊提供）

小海龜遭漁網纏身，幸運漂上岸，民眾通報加上岸巡協助逃離死劫。岸巡說，廢棄漁網留在海中，海龜可能纏身困在海中無法換氣，就算這隻小海龜幸運漂上岸，若持續困在岸邊無法動彈，依然難逃一死。

今早9點26分，海巡署第十巡防區指揮部接獲通報，在台東市伽路蘭北方沙灘發現1隻活體海龜，立即派員趕赴現場，經檢視個體狀況及種類，旋即通報台東縣政府畜產保育科及海洋保育署台東海洋保育站，專業人員判斷，受困海龜是欖蠵龜，背甲長、寬50公分，岸巡人員取下纏繞漁網，將海龜交由台東縣畜產保育科，再後送國立海洋生物博物館醫治。

第一三岸巡隊呼籲，台東沿海地區野生動物資源豐富，常會遇見海洋生物於岸上擱淺、產卵等情事，提醒民眾如遇到海龜產卵時請不要刻意驚擾，夜間適時降低手電筒等光害，以免影響產卵，如有發現生態保育相關案件請立即撥打海巡署「118」服務專線，海巡人員將馳赴現場協助處理，以維護永續海洋資源。

岸巡人員協助海龜去除漁網。（第一三岸巡隊提供）

岸巡人員後送海龜。（第一三岸巡隊提供）

