又是基隆！八堵路漏水路面小塌陷 水公司明天先試挖

基隆市暖暖區八堵路路面小面積塌陷，基隆市政府邀集水公司相關單位會勘，圖左為基市工務處長簡翊哲，台灣自來水公司一區處副處長魏金龍（圖中）親自向外界說明。（記者俞肇福攝）

基隆市暖暖區八堵路92號路面小面積塌陷，市府為了避免1月15日麥金路搶修造成停水3、4天的歷史重演，工務處出面召集自來水公司及相關代表，今天（21日）下午辦理風險控管的會勘，明天早上9點小規模試挖。台灣自來水公司第一區管理處副處長魏金龍指出，原則上朝「不停水施工」的方向進行，若真要停水搶修，也會提前24小時公告停水範圍，並備妥水車因應。

民進黨基隆市議員鄭文婷說，水公司在發現管線漏水試挖前，應先確認地底的管線位置，其他公用事業管線亦應一併確認清楚後，才能開挖，避免發生類似麥金路試挖後才知是大型管路漏水，結果影響數萬用戶數日無法用水的窘境。而市府更應著手完備地底管線的圖說資料，務求全程掌握公用事業單位開挖後，可能造成市民生活遭受影響的範圍。

基隆市工務處長簡翊哲指出，這次八堵路地面塌陷漏水，水公司有先通報市府並辦理會勘，明天試挖，萬一真的要停水施工，也會給住戶24小時儲水準備。魏金龍說，22日上午9點，在漏水點約10到20公尺範圍內試挖，試挖期間不會停水，若試挖結果各種管線沒有擠在一起，預計採不停水方式施工，但是若開挖發現不理想，將與基市府商討研議是否採停水施工？若要採取停水施工，會提早24小時前公告停水範圍，方便民眾儲水使用。

基隆市暖暖區八堵路92號路面小面積塌陷，基隆市政府邀集水公司相關單位辦會勘。（記者俞肇福攝）

