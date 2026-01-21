霸凌孩童挨罰列管 鶯歌私幼：重新制定「引導自理能力」SOP

新北市鶯歌區1間私立美式幼兒園爆發老師要學生脫衣裸下半身擦水，霸凌孩童案。（翻攝自Google Maps）

新北市鶯歌區1間私立美式幼兒園爆發2教保人員要小班學生脫衣裸下半身擦水，導致孩童畏懼上學的霸凌案，民眾黨主席暨黨團總召黃國昌今帶當事孩童母親召開記者會，控訴園方事後惡意欺瞞。幼園今午發布聲明稿指出，在此案完全理解家長與大眾的關切，虛心接受調查中指出「處理程序細膩度不足」的部分，幼園已重新制定「引導自理能力」的標準SOP、持續舉辦內部研習，強化老師面對突發狀況的應變力。

該幼園在臉書粉專發布聲明稿提到，今日關於幼園事件的討論，「我們聽見了許多聲音與擔憂。對於家長與大眾的關切，本園完全理解，也深知這份關注是源於對孩子的愛護」。

園方進一步說明：一、關於「專業審核」與「事實釐清」，本次調查並非僅由單方面陳述，而是由教育局邀集法律、教育專家與實務專家等，針對現場紀錄、親師訪談及教學常規進行調查，並力求完整還原事實全貌。調查結果的結論是基於「教育專業規範」與「法律界定」作出的公正判定。「我們尊重專業機制，也希望大眾能給予長期投入教育的各領域專家們一份客觀的信賴」。

二、關於「老師可以這樣對待孩子嗎？」園方指出，理解家長的不捨與心疼，在學前教育中，引導孩子學習自理能力，例如自己更換衣物，是孩子成長的重要里程碑，也是老師的教學初衷。「我們也深切反省：即便初衷是正確的，處理細節也可以更圓滿」，針對調查中指出「處理程序細膩度不足」的部分，「我們並未迴避，而是虛心接受」。

三、園方已採取實際作為，包括重塑教保流程：重新制定「引導自理能力」的標準SOP，確保孩子在成長及學習的過程中，能得到老師更周全的心理支持與隱私保護；落實教師再教育：園方正持續舉辦內部研習，強化老師在面對突發狀況時的應變細節與親師溝通。

幼園指出，「教育與陪伴孩子成長是一條漫長的路，但我們願意不斷修正與進化。感謝各界的監督與關心，讓本園有機會看見不足之處。我們將持續守護每一位孩子，讓他們在充滿愛與專業的環境下學習自立」。

新北市鶯歌區1間私立美式幼兒園爆發教保員要小班學生脫衣裸下半身擦水霸凌案，園方發聲明稿回應。（取自「EnGlobal 國際幼兒園」臉書）

