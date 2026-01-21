為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    草屯商工外籍生毛筆寫春聯 戴米默「恭喜發財」挑戰甲骨文

    2026/01/21 19:15 記者陳鳳麗／南投報導
    國立草屯草屯的外籍學生，由教務主任盧建助（右1）指導寫春聯。（草屯商工提供）

    國立草屯草屯的外籍學生，由教務主任盧建助（右1）指導寫春聯。（草屯商工提供）

    國立草屯商工來自法國、墨西哥、巴西的外籍交換生，進行寫春聯的初體驗，對他們而言，握毛筆寫字就是一大挑戰，而要寫出有吉祥寓意的祝賀語詞更難，來自墨西哥的帥哥戴米默乾脆挑戰比較像圖形的甲骨文，果然寫出很有氣勢的「恭喜發財」，而他們也很期待過年圍爐、拿紅包壓歲錢。

    國立草屯商工這2年都有外籍交換生，114學年度來了5名外籍生，3名來自巴西，法國和墨西各1名，有部分課程抽出、部分入班上課，個性獨立的他們，早已經學會搭公車上下學，也跟班上同學變成好朋友，並且喜歡上台灣的生活。

    近日學校先讓他們體驗寫春聯，由教務主任盧建助示範並教導，中文字對這群外籍生而言，就是各種畫法不同的圖形，要完整寫出一幅春聯相當不容易，但他們依然興味盎然，其中來自巴西的美少女簡思樂，將馬年和自己名字融合，寫出「馬上有樂」；而墨西哥的戴米默則挑戰甲骨文寫出「恭喜發財」，該校秘書簡雅慧說，查了字帖後發現戴米默寫得有模有樣。

    草屯商工校長張正彥表示，這幾名外籍生都是首次來台灣，很快就學會自己搭公車上下學，獨立勇敢、融入在地的精神，很值得台灣的學生學習。

    來自墨西哥的戴米默，用甲骨文寫「恭喜發財」。（草屯商工提供）

    來自墨西哥的戴米默，用甲骨文寫「恭喜發財」。（草屯商工提供）

    巴西美少女簡思樂融入自己名字，寫出「馬上有樂」春聯。（草屯商工提供）

    巴西美少女簡思樂融入自己名字，寫出「馬上有樂」春聯。（草屯商工提供）

