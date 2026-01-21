婦人藤山步道持刀嚇人 南投衛生局證實：列管個案已安排住院

婦人在彰化員林藤山步道（如圖）持刀嚇人，已安排住院治療。（圖由彰化縣政府提供）

彰化縣員林市知名的健行登山路線藤山步道，19日傳出有健行民眾突遭1名婦人持刀恐嚇「再不走就砍你！」，嚇得健行民眾拔腿狂奔。事後南投縣衛生局查出這名中年婦人有幻聽精神疾病，是南投縣列管的精神疾病個案，已安排住院治療。

1名網友昨在臉書社團「員林人大小事」PO文指出，19日上午其母親與友人在藤山步道健行途中，竟有1名女子突從步道旁民宅衝出，手持刀械恐嚇「再不走就砍你」，突如其來的威脅行為，嚇壞在場登山客紛紛拔腿狂奔，所幸屋內1名疑似持刀女子家屬的男子趕緊衝出，將女子壓制帶回屋內，化解危機。當事人返家後仍心有餘悸，直呼「可能要去收驚!」。

請繼續往下閱讀...

南投警分局及南投縣衛生局事後查出這名中年婦人有幻聽精神疾病，是南投縣列管精神疾病人口，平時都有吃藥控制，但最近精神狀況又變得比較不好，常有失控行為，經安排醫療人員訪視評估後，已安排住院進一步治療。

網友在臉書社團「員林人大小事」PO文指母親在藤山步道遇女子持刀恐嚇，揚言「再不走就砍你！」。（圖擷取自臉書員林人大小事）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法