為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    婦人藤山步道持刀嚇人 南投衛生局證實：列管個案已安排住院

    2026/01/21 18:39 記者張協昇／南投報導
    婦人在彰化員林藤山步道（如圖）持刀嚇人，已安排住院治療。（圖由彰化縣政府提供）

    婦人在彰化員林藤山步道（如圖）持刀嚇人，已安排住院治療。（圖由彰化縣政府提供）

    彰化縣員林市知名的健行登山路線藤山步道，19日傳出有健行民眾突遭1名婦人持刀恐嚇「再不走就砍你！」，嚇得健行民眾拔腿狂奔。事後南投縣衛生局查出這名中年婦人有幻聽精神疾病，是南投縣列管的精神疾病個案，已安排住院治療。

    1名網友昨在臉書社團「員林人大小事」PO文指出，19日上午其母親與友人在藤山步道健行途中，竟有1名女子突從步道旁民宅衝出，手持刀械恐嚇「再不走就砍你」，突如其來的威脅行為，嚇壞在場登山客紛紛拔腿狂奔，所幸屋內1名疑似持刀女子家屬的男子趕緊衝出，將女子壓制帶回屋內，化解危機。當事人返家後仍心有餘悸，直呼「可能要去收驚!」。

    南投警分局及南投縣衛生局事後查出這名中年婦人有幻聽精神疾病，是南投縣列管精神疾病人口，平時都有吃藥控制，但最近精神狀況又變得比較不好，常有失控行為，經安排醫療人員訪視評估後，已安排住院進一步治療。

    網友在臉書社團「員林人大小事」PO文指母親在藤山步道遇女子持刀恐嚇，揚言「再不走就砍你！」。（圖擷取自臉書員林人大小事）。

    網友在臉書社團「員林人大小事」PO文指母親在藤山步道遇女子持刀恐嚇，揚言「再不走就砍你！」。（圖擷取自臉書員林人大小事）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播