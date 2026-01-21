台中港、花蓮港碼頭工程 榮獲公共工程金質獎

「台中港老舊碼頭（#29）整建工程」獲獎。（台灣港務公司提供）

行政院公共工程委員會今天舉辦「第25屆公共工程金質獎」頒獎典禮，台灣港務公司「台中港老舊碼頭（#29）整建工程」、「花蓮港#17～#25碼頭震災修復工程」，分別榮獲特優獎、優等獎。

港務公司表示，「台中港老舊碼頭（#29）整建工程」以鋸切與鍊切工法拆除舊結構，並採用半預鑄工法搭配活動式施工構台，大幅減少水下與板下高風險作業及混凝土大量澆置，不僅提升施工安全，也避免傳統拆除作業對碼頭面板下海域及潮間帶生態造成干擾。另外，首次在老舊碼頭整建中採用鍍鋅鋼筋，有效延緩鹽害對鋼筋的侵蝕，提升結構耐久性並降低後續維護負擔。

請繼續往下閱讀...

港務公司指出，「花蓮港#17～#25碼頭震災修復工程」導入「大震不倒、中震好修、小震不壞」設計理念，透過鋪面材料精選及微地改工法強化基礎結構，大幅提升碼頭設施的耐震性能與整體穩定度。另採用創新「微型樁串接工法」，有效避免施工對水下魚類及珊瑚生態造成干擾，也將破碎混凝土材料回收再利用。

施工期間為降低對港埠營運及地方產業影響，採分區施工及指泊調度原則，優先完成上下引道鋪築以恢復作業動線，並導入智慧化工地管理系統，結合電子安全帽、電子圍籬等科技設備，即時掌握人員動態與施工風險。

「花蓮港#17～#25碼頭震災修復工程」獲獎。（台灣港務公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法