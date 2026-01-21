為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中央大學成立「法律與政府學系」 115學年度招生

    2026/01/21 18:39 記者楊綿傑／台北報導
    中央大學宣布新成立「法律與政府學系」，預計115學年度正式對外招生。（中央大學提供）

    中央大學宣布新成立「法律與政府學系」，預計115學年度正式對外招生。（中央大學提供）

    中央大學宣布新成立「法律與政府學系」，預計115學年度正式對外招生。校方表示，該系以既有的「法律與政府研究所」為基礎，強調以「法政」為本，回應環境與氣候、AI與數位治理、行政管制與立法等複雜議題，培育兼具法律素養與公共治理視野的專業人才，成為推動國家政策與社會創新的一股新力量。

    校方指出，學校早年就培育多位大法官與優秀校友，自95年創設研究所以來，更以跨領域教學著稱，是桃竹苗地區首屈一指的法政整合基地。此次升級學系，延續在地連結與國際視野，課程涵蓋法律、公共政策兩大主軸，強化法學方法與社會科學研究並用的能力。

    「法律與政府學系」預計將開設憲法、行政法、刑法、民商法、公共行政、公共政策、人權、環境及族群等多元課程，導入個案研析、情境演練與政策評估工具，培養學生問題診斷、法規設計與治理溝通的實作能力。大學部以必修與選修架構出法律與政府72學分專業核心，搭配通識與外語等基礎課程，也銜接校級學分學程與跨領域學士制度鼓勵跨系學習，提供多元選修與雙專長路徑。

    校方指出，實務鏈結是亮點，透過延續與法院、政府法制單位、律所與非營利組織之合作，提供機構實習與公民參與課程；並將研究所成立之「法律服務中心」納入系務，結合多位義務律師提供校內外免費諮詢，實踐大學社會責任。

    而未來也將與校內「永續與綠能科技學院」協力就淨零、公正轉型等議題提出法制與政策解方；同時與客家學院、通識中心合作，深化在文化多樣性、族群與社會公平上的學術與政策研究。

    就業面向則瞄準公私部門與第三部門的廣闊需求。畢業生可投入司法與法制職系、一般與專業行政、政策分析與智庫研究、企業合規與公共事務、非營利組織治理等領域，具備從法規評估、政策合法化到利害關係人協調的整合能力，契合國家考選制度與產業治理的長期人力需求。

