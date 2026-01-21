台東關山拔蘿蔔童樂 新北幼童初體驗還有「彩蛋」尋寶

兒童興奮的在田間拔蘿蔔，雖然吃力卻也玩得盡興。（記者劉人瑋攝）

台東縣關山鎮公所與關山農會合辦的拔蘿蔔比賽即將開始，預約活動今天（21日）先行，來自新北市的幼兒園幼童歡喜拔蘿蔔，體驗人生第一次。關山農會休閒旅遊部主任、「關山米國學校」校長彭衍芳說，活動主張愛惜農產，從「泥巴到嘴巴」環節，有別於一般觀光性質拔蘿蔔比賽。

來自新北土城的81名幼兒園兒童戴上手套、提著水桶在田間尋找白玉蘿蔔，農會則在草叢間藏好「米乖乖」，等著孩子們尋寶、增加活動趣味與動機。幼童們努力拔蘿蔔、塞滿水桶，但也有少數孩子目標放在零食，開拔不久就塞了2包在桶中，讓同伴既羨慕又忌妒。

有幼童說，「我就是為了在田裡拔乖乖」，十分誠實。也有孩子打算把蘿蔔帶回去給爸媽吃，十分賣力。不過，人幼力小，有幼童差點「被蘿蔔拔走」，拔出瞬間跌個四腳朝天，自己和同伴樂得大笑。

拔蘿蔔的快樂也讓這群家中完全與農業無關的孩子興奮地說，「以後想當農夫」。其實，這項活動從農會推廣以來已超過10年，民間也跟進，不少人採摘時還會挑品相、棄小蘿蔔於田中，或抓個稀爛又棄置，看得不少農民心覺「有夠心痛」、「浪費食物」。彭衍芳說，活動就是要讓大家了解食物、農業並愛上它、珍惜農產，只是這項活動「官方版」的已然報名額滿，想參加者只能明年趁早。

製作蘿蔔乾、塞罐，農產加工成美味食品。（記者劉人瑋攝）

