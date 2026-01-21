金門安和社區關懷照顧據點啟用 促社區互助共生

金門安和社區關懷照顧據點揭牌啟用，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（右五）、金門縣政府社會處長王茲繐（右六）、金城鎮長李誠智（左五）、社區發展協會理事長蔡輝詩（左六）及多位里長出席。（記者吳正庭攝）

金門安和社區關懷照顧據點今天揭牌啟用，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允說，台灣今年開始跨進「超高齡社會」，關懷據點的成立，對於社區互助、社區共榮、共生是一件很重要的事。

吳增允說，根據世界衛生組織（WHO）定義，65歲以上人口占總人口比率7%稱「高齡化社會」、14%是「高齡社會」、20%就稱為「超高齡社會」；台灣已跨進超高齡社會，更值得金門關注的一項指標。

縣府社會處處長王茲繐說，安和社區關懷照顧據點是全縣第119個據點，也是「最年輕」的據點；她說，揭牌儀式不只是象徵服務的啟動，更代表社區對長輩照顧的1個承諾跟1個使命；希望安和據點啟動後，能提供在地長輩更多的關懷慰問、健康促進及預防失能、共餐的服務。

縣府表示，截至2025年12月底，設籍金門縣65歲以上有2萬7428人，占設籍人口（13萬9313人）的19.68%。社區照顧關懷據點的服務包括長者關懷訪視、電話問安、營養餐食、健康促進等；鼓勵長者增加社會參與、人際互動，強化其身心健康，在地安養服務，落實社區互助共生的精神。

行政院政委陳時中日前指出，至2025年12月底，65歲以上人口已占全國總人口的20.06%，首度超越「超高齡社會」門檻。長照3.0整體政策方向，將由過去2.0階段著重量能擴張，進一步深化為「醫養結合」、「導入智慧醫療技術」與「服務品質的全面提升」。

