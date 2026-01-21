農業也能賺碳金！碳交所、中興大學攜手開創永續新商機

淨零轉型暨自然碳匯與碳權發展趨勢論壇今天登場。（論壇提供）

全球淨零浪潮來了！淨零轉型暨自然碳匯與碳權發展趨勢論壇今（21）日在台中李方艾美酒店登場，中興大學攜手台灣碳權交易所，邀國際碳匯專家分享再生農業實務，示範如何把森林、土壤變成可交易的「碳金資產」，不只守護土地，農民還能多賺一筆永續收益。

面對全球氣候變遷挑戰，台灣證券交易所與台灣碳權交易所共同推動農業碳權與自然碳匯發展，論壇由中興大學與南畝王生科公司共同承辦，吸引企業永續主管、農企負責人及農民團體參加。

請繼續往下閱讀...

國際自然碳匯認證重要機構、荷蘭Peterson Solutions集團，其印度分公司總經理 Debopriya Bhattacharyya，線上分享全球企業如何透過再生農業與自然碳匯專案，將農場管理、供應鏈與碳權市場整合，並以其過去主導百事公司（PepsiCo）永續農業計畫的經驗，說明企業如何以農業轉型創造可量測、可驗證、可交易的碳效益。

中興大學研發長宋振銘強調，農業不只是糧食安全，更是戰略資源，透過與碳交所合作，將學研成果轉化為制度與產業應用，讓農民不只守護土地，也能創造新收入。論壇中，專家分享如何將農田與森林管理結合國際碳權標準，打造可驗證、可交易的「碳金資產」。

中興大學教授柳婉郁則分析森林碳匯如何轉化為國際可認證的碳權資產，說明台灣林業在全球淨零路徑中的戰略角色；農業試驗所研究員陳琦玲發表台灣土壤碳匯方法學與實務應用成果，展示台灣農田如何透過科學化量測、監測與驗證機制，成為碳權市場中的新型「碳金資產」，為農民與農企業創造永續收益。

台灣碳權交易所與中興大學表示，將持續與學研單位與產業合作，推動更多農業與森林碳權專案進入市場，協助企業達成淨零目標，同時為農業創造全新的「碳金經濟」，也為農民與農業產業開創永續新商機，讓土地不僅生產糧食，也生產永續與價值，讓台灣在全球碳權與綠色經濟版圖中占有一席之地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法