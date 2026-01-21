公費醫學生新制嚇跑年輕醫師？ 專家曝「這一科」競爭激烈

桃園療養院副院長、台灣司法精神醫學會理事李俊宏認為，近年司法精神科本身競爭激烈、吸引力不低，不會因為多5年服務年限，就打消有志者投入的念頭。（資料照）

衛福部今年將啟動第三期公費醫學生制度，部分「政策任務科別」服務年限拉長至15年，引發醫界對年輕醫師負擔的討論。不過，被納入政策任務科的司法精神科，第一線醫師卻有不同看法。桃園療養院副院長、台灣司法精神醫學會理事李俊宏認為，近年精神科本身競爭激烈、吸引力不低，再加上希望有司法精神雙專長者多半有仔細考慮，不會因為多5年服務年限，就打消有志者投入的念頭。

為解決偏鄉與特定科別醫師長期短缺問題，衛生福利部今年規劃啟動第三期公費醫學生制度，最大變革在於打破過去「僅限偏鄉服務」的派任方式，改採「哪裡缺人就往哪裡去」，並依國家醫療需求調整服務內容與年限。其中，部分科別的綁約年限拉長，最長可達15年，違約金也同步提高至逾千萬元，引發醫師工會與公費醫師協會質疑制度是否與醫師實際養成歷程脫節。

請繼續往下閱讀...

醫事司簡任技正卓琍萍說明，第三期公費醫學生制度規劃分為兩大類，第一類為配合國家醫療政策、需長期穩定投入的「政策任務科別」，草案規劃服務年限為15年，初步納入重症醫學、臨床病理、小兒外科、兒童青少年精神醫學及司法精神科等，派任將依實際人力缺口，分發至指定醫療機構或重度級急救責任醫院；第二類則為長期招募困難的「人才羅致困難科別」，如內、外、婦、兒及急診等。

對於司法精神科被納入15年服務年限的政策任務科別，李俊宏指出，近年精神科本身已屬醫學生熱門選項之一，反映社會對心理健康與精神醫療需求持續上升，「精神醫療有它的特殊性存在，跟社會文化變遷有關，心理健康愈來愈受到重視。」他觀察，許多醫學生即使首次未能進入精神科，也會先到其他科別歷練，隔年再回來競爭，顯示投入意願並不低。

李俊宏說，司法精神科必須先完成精神科訓練，再進一步接受次專科培育，本來就是一條養成時間較長的道路。從訓練年數回推，15年的服務年限並非「被綁很久」，而是與專業培育歷程相符。他認為，公費制度反而提供另一個進入精神醫療與司法精神領域的管道，讓對醫學與法律皆有興趣的年輕人，多一個選擇入口。

他也坦言，公費制度確實可能讓部分學生在轉換跑道時承受較大壓力，但真正選擇司法精神科的人，多半已深思熟慮，不太會因為多5年服務年限就卻步。再加上司法精神領域在國內外培訓、專業發展與待遇上具一定競爭力，對有志者仍具吸引力。

李俊宏強調，關鍵不只是年限，而是制度執行時是否清楚說明權利與義務，以及能否持續改善執業環境。他認為，只要職場穩定、發展路徑清楚，公費醫師多半能在國家需求與個人生涯之間，找到平衡點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法