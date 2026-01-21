為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    今晚明晨最冷「部分地區不到10度」 週六回暖、下週二又變天

    2026/01/21 18:23 記者吳亮儀／台北報導
    今晚到明天非常寒冷。（氣象署提供）

    今晚到明天非常寒冷。（氣象署提供）

    今晚、明天清晨最冷！中央氣象署預報，受到這波強烈大陸冷氣團影響，今天晚間到明天清晨各地寒冷，低溫剩下10度，部分沿海和空曠地區更可能掉到10度以下，要到週六白天才回暖；下週二又有一波東北季風報到，北部及東北部又開始轉溼冷。

    氣象署預報員賴欣國表示，明天、後天（22日、23日）兩天受到強烈大陸冷氣團影響，低溫相當低，且雨勢不小，明天基隆北海岸及大台北山區有局部大雨，桃園以北及東北部地區有短暫雨，東部地區有局部短暫雨，後天水氣才開始緩慢減少。

    賴欣國說，明天清晨溫度很低，西半部低溫剩下10度，且部分沿海和空曠地區更會降到10度以下，後天溫度則會稍稍提高一度，但仍相當寒冷。他指出，週六（24日）冷空氣才減弱，白天氣溫逐漸回升，但仍有輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，水氣也逐漸減少。

    「週日、下週一兩天是未來一週天氣最好的兩天」，賴欣國說，這兩天是空檔期，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，且溫度也會回暖，直到下週二（27日）又有另一波東北季風報到。

    賴欣國說，下週二另一波東北季風報到，北部及東北部地區轉為局部短暫雨，東部、東南部地區及中部山區有零星短暫雨。他指出，這波東北季風影響下，北部白天溫度大概約20度、低溫約14度到16度，中南部則影響不大，高溫仍有22度到24度，但日夜溫差大，低溫約14度到16度。

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來天氣注意事項。（氣象署提供）

    未來天氣注意事項。（氣象署提供）

