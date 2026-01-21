從治水到國際球場 南市3案獲工程奧斯卡肯定

市府工務局的「台南亞太國際棒球訓練中心統包工程（第二期工程）」，榮獲建築工程類的佳作。（台南市政府提供）

被譽為「工程界奧斯卡獎」的公共工程金質獎今天頒獎，台南的亞太國際棒球訓練中心，以及喜樹灣裡市地重劃、滯洪池與抽水站，還有175線地滑區等3案獲獎，成績斐然。

金質獎由公共工程委員會主辦，市府工務局的「市道175線25.4K地滑區」奪得公共設施維護管理獎的優等，而「台南亞太國際棒球訓練中心統包工程（第二期工程）」則榮獲建築工程類的佳作，雙喜臨門。

請繼續往下閱讀...

地政局以「喜樹灣裡市地重劃、代辦區外灣1滯洪池及抽水站工程」，拿到土木工程類的佳作，今年台南市8件參選，3案獲獎，表現優異。

工務局提到，今年全國有144件工程獲推薦參選，競爭激烈，能夠獲獎，真的很不容易，將於市政會議公開表揚。

亞太國際棒球訓練中心統包工程，以「預鑄工法」、「高效排水系統」、「棒球與建築專業整合」，以及「場域與自然環境共融」為4大核心主軸，成功打造台灣具指標性的棒球比賽與訓練基地。

在排水設計方面，球場地下佈設魚骨狀透水管系統，並搭配高孔隙率之清碎石與砂層，有效提升排水效率。

亞太球場也成功串聯台灣歷史博物館園區與忘憂湖景觀，讓原和順寮重劃區30公頃基地，轉化為兼具運動休閒、歷史人文與自然地景的複合場域，逐步形塑為台南新地標。

市道175線25.4K地滑區為市府工程施工查核小組首次推薦報名參加公共工程金質獎的「公共設施維護管理獎」案件，持續輔導下，首度參賽就獲得優等，為近10屆參賽以來最佳成績。

該路段位於市道175線約25K+410附近，邊坡區域屬泥岩地層，上伏崩積層，泥岩浸水軟化易形成滑動面，30年來每逢汛期豪雨，常因地下水位驟升而誘發邊坡滑動加劇。

復建工程採「排水為主，擋土為輔」整治方針，除路基保護工程外，採創新三層次治理邊坡降水治理策略，完善地表排水系統，建置橫向截水溝及滑動邊界縱向排水，讓地表水快速導排至溪底。

另於2020年起開鑿2座大口徑集水井，豪大雨期間有效洩降深層地下水，顯著提升邊坡穩定性，成功避免道路邊坡持續滑動。

喜樹灣裡市地重劃、代辦區外灣1滯洪池及抽水站工程則導入低衝擊開發與海綿城市理念，因應重劃區開發與周邊淹水問題，在喜樹、灣裡地區設置4座地下滯洪池、抽水站。

人行步道、綠地、停車場排水設施，則以透水混凝土搭配透水井與地下排水盲溝取代傳統水溝設計，讓雨水入滲地底充分發揮節能減碳，降低熱島效應，以達到海綿城市的目標。

工務局強調，持續獲得金質獎肯定，顯見台南的公共工程一再精進，且更貼近人民使用，好的基礎建設可以推動城市發展，人民才有宜居的幸福感。

工務局的「市道175線25.4K地滑區」，奪得公共設施維護管理獎的優等。（台南市政府提供）

地政局以「喜樹灣裡市地重劃、代辦區外灣1滯洪池及抽水站工程」，拿到土木工程類的佳作。（台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法