串聯南部科技S廊道 高科大第六校區產學園區掛牌啟動

高雄科技大學接手東方設計大學原校地，規畫轉型為第六校區「產學園區」，今天熱鬧舉行掛牌典禮。

位於高雄湖內區的東方設大，創校將近一甲子，卻因不敵少子化等因素衝擊，於2024年停辦退場，高科大主動爭取承接東方9公頃校地，規劃為第六校區產學園區，獲教育部支持，今天舉行掛牌典禮，教育部技職司長楊玉惠等人應邀出席盛會見證。

高科大校長楊慶煜表示，半導體產業南遷帶來一波人才供需議題，高科大主動爭取承接退場私校，將產業人才訓練與先進研發基地，向北延伸到南部科技S廊道的最頂端，連結整體S廊道，未來高科大將扮演產業更重要的推手。

他說，依照構想，第六校區現有建物臨路、交通及管理條件較佳者，將優先規劃活化用途，目前已先取得東方設計大學新世紀大樓和圖書資訊大樓，優先成立產業園區，銜接S廊道產業聚落，未來尚有非常多元的活化應用正在規劃中，包括學術及研究單位進駐、結合台鐵捷運交通節點，打造華語學習中心和國際生宿舍、提供國家考試及區域人才就業培訓場域。

楊玉惠表示，她已見證多個國家策略性發展的產業人才培訓基地，在高科大建設、揭幕，短短8年時間高科大再次擴大校區範圍，接上台南到北高雄一帶的產業聚落，乘著台鐵、高捷建設，以及高速公路、台南高鐵和台南機場的便捷交通優勢，期待高科大成為帶動區域發展起飛的加速器，更進一步展現未來大學的使命。

