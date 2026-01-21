為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    科技打造教育新未來 桃園表揚生成式AI教學推動績優人員

    2026/01/21 17:35 記者李容萍／桃園報導
    桃園市政府教育局舉辦「桃園市114年數位精進與自主學習AIGC教學策略成果發表暨績優人員表揚」活動。（桃園市教育局提供）

    桃園市政府教育局舉辦「桃園市114年數位精進與自主學習AIGC教學策略成果發表暨績優人員表揚」活動。（桃園市教育局提供）

    桃園市政府教育局今（21）日在桃園區舉辦「桃園市114年數位精進與自主學習AIGC（AI Generated Content，即人工智慧生成內容，又稱生成式AI）教學策略成果發表暨績優人員表揚」活動，表揚長期投入數位教學與自主學習推動、展現教學創新成果的優秀教育人員共140人，由教育局長劉仲成頒獎，向績優教師與學校團隊表達高度肯定。

    劉仲成表示，教師的專業投入，是桃園推動智慧教育最重要的關鍵力量，本次績優人員表揚涵蓋數位學習領航教師、優良教案獲獎教師、生成式AI融入教學計畫教師、公開授課教師，以及多項涉及數位與自主學習推動計畫執行團隊。獲獎教師來自國小、國中及高中職不同教育階段，展現桃園市跨校、跨領域、跨學制的數位教學能量。

    劉仲成指出，在快速變動的數位與人工智慧時代，科技確實改變教學樣貌，但無論科技如何進步，學生是否具備理解文本、分析資訊、判斷真偽與整合觀點的能力，仍是未來能否善用人工智慧與科技工具的重要基礎；獲獎教師不僅展現專業教學能力，更能將數位科技與人工智慧有效融入課堂，透過精心設計的教學活動，引導學生主動學習、深度思考，具體落實自主學習精神。

    此活動除績優人員頒獎，也安排成果發表與專題講座，邀請國立台中教育大學校長郭伯臣，進行「自主學習與人工智慧教育應用」專題分享，提供與會教師政策視角及實務經驗，作為深化教學設計的重要參考。

    桃園市政府教育局長劉仲成指出，獲獎教師將數位科技與人工智慧有效融入課堂，並引導學生主動學習、深度思考，具體落實自主學習精神。（桃園市教育局提供）

    桃園市政府教育局長劉仲成指出，獲獎教師將數位科技與人工智慧有效融入課堂，並引導學生主動學習、深度思考，具體落實自主學習精神。（桃園市教育局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播