磚頭、花盆佔位！鹿港中山路變「路霸一條街」 在地人也罵翻

鹿港鎮中山路的路霸無所不在，直接就在馬路上放置警語。（記者劉曉欣攝）

年吸超過2000萬人次到訪的彰化縣鹿港小鎮，其中，遊客必到的中山路卻變成「路霸一條街」，連在地人都罵翻了，整條路24小時都出動機車、腳踏車、花盆、輪胎到交通錐當路霸，甚至在機車擺滿花盆，或是無牌機車加上磚頭，連在地人都看不下去，大嘆中山路有兩間派出所，也治不了路霸！

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港中山路因為民眾進行連署，原有劃設停車位的路段也塗消了，目前只有鹿港派出所、和興派出所與鹿港消防分隊前有劃設公務車位，還有部分銀行有劃設機車位，以及公車站牌處有公車停車區，對於路霸會進行勸導。

鹿港警分局表示，由於中山路的路權單位為鹿港鎮公所，都會定期與鎮公所一起進行清道計畫，先行公告，再與清潔隊一起共同執行移除路霸，民眾如違規占用道路又不自行移除，就依照道路交通管理處罰條例開罰1200元至2400元罰鍰，並依法沒入違規攤架、棚架與其他障礙物。

許多在地人都表示，鹿港小鎮最難停車的一條路就是中山路，幾乎店家都出動機車，直接停在店門口的兩根柱子前方道路，門口中央再擺放交通錐、花盆、輪胎，為了怕民眾為了停車而移動機車，機車還擺著花盆與磚頭，輪胎再灌上水泥，最可怕的是路霸完全不下班，24小時不打烊。

許多遊客強調，根本放棄在中山路找路邊車位的想法，就算沒有劃設紅黃線，但路肩完全沒有空間可以停，機車都好好跟柱子平行，停也停不進去。

鹿港鎮中山路變成路霸一條街，微型電動二輪車光明正大當路霸。（記者劉曉欣攝）

鹿港中山路的盆栽路霸，無所不在。（記者劉曉欣攝）

鹿港中山路用椅子加水泥鐵桶當路霸。（記者劉曉欣攝）

機車再放盆栽，鹿港中山路的路霸確保不會被移動。（記者劉曉欣攝）

鹿港中山路是遊客必訪與採買的景點。（記者劉曉欣攝）

腳踏車加上交通錐是鹿港中山路常見的路霸。（記者劉曉欣攝）

