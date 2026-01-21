為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市國小消防護照20年發出9.4萬本 強化防災意識

    2026/01/21 17:10 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市消防局95學年開始開辦國小四年級消防護照認證活動，20年來已發出9.4萬本，強化國小學童的防災意識與觀念。（記者洪美秀攝）

    新竹市消防局95學年開始開辦國小四年級消防護照認證活動，20年來已發出9.4萬本，強化國小學童的防災意識與觀念。（記者洪美秀攝）

    新竹市府從95學年度起，針對國小四年級學童開辦消防護照認證闖關活動，今年邁入第20年，已發出超過9.4萬本消防護照，透過小小消防護照防災手冊中有關地震與火災的緊急應變口訣，讓國小學童建立正確消防安全觀念，並提升災害應變能力。

    消防局表示，從95學年度起攜手竹市35所公私立國小，針對國小4年級學童全面推動實施消防護照認證活動，20年來已累計737場次，共9萬4330名學童通過認證，讓學童有正確的消防觀念，不只保護自己，也能在關鍵時刻幫助他人。從幼兒園消防體驗活動、國小四年級消防護照體驗，再銜接高中、大學新生訓練防災教育課程，期透過防災常識及CPR救護技術訓練，讓市民在任何時段及場所，都能擁有防災觀念。

    體驗活動有家庭逃生計畫繪製、水滅火器操作體驗、地震應變體驗及消防常識宣導，期國小學童成為「防災小尖兵」，而消防局也編撰「新竹市防災手冊」，針對居家常見的災害型態，包含火災、地震、颱洪、水災、其他災害等篇章，提供最新防災資訊，已在新竹市政府防災主題網首頁提供數位版，可供市民下載。

    新竹市消防局95學年開始開辦國小四年級消防護照認證活動，20年來已發出9.4萬本，強化國小學童的防災意識與觀念。（記者洪美秀攝）

    新竹市消防局95學年開始開辦國小四年級消防護照認證活動，20年來已發出9.4萬本，強化國小學童的防災意識與觀念。（記者洪美秀攝）

    新竹市消防局95學年開始開辦國小四年級消防護照認證活動，20年來已發出9.4萬本，強化國小學童的防災意識與觀念。（記者洪美秀攝）

    新竹市消防局95學年開始開辦國小四年級消防護照認證活動，20年來已發出9.4萬本，強化國小學童的防災意識與觀念。（記者洪美秀攝）

    新竹市消防局95學年開始開辦國小四年級消防護照認證活動，20年來已發出9.4萬本，強化國小學童的防災意識與觀念。（記者洪美秀攝）

    新竹市消防局95學年開始開辦國小四年級消防護照認證活動，20年來已發出9.4萬本，強化國小學童的防災意識與觀念。（記者洪美秀攝）

    新竹市消防局95學年開始開辦國小四年級消防護照認證活動，20年來已發出9.4萬本，強化國小學童的防災意識與觀念。（記者洪美秀攝）

    新竹市消防局95學年開始開辦國小四年級消防護照認證活動，20年來已發出9.4萬本，強化國小學童的防災意識與觀念。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播