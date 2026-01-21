高鐵延伸屏東進2階環評 環委：與台鐵路線重疊 應加強說明開發必要性

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第44次會議。（記者林正堃攝）

行政院拍板高鐵延伸屏東計畫採進入高雄市區的「高雄方案」，今天確認進入第二階段環境影響評估，環評委員說，該案與台鐵路線重疊度高，應加強說明開發必要性，以及與其他路往間的競合關係。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第44次會議，審查「高鐵延伸屏東計畫（沿台鐵路廊經高雄車站方案）環境影響說明書」。

開發單位交通部鐵道局說，高鐵延伸屏東計畫路線自高鐵左營站沿台鐵路廊經高雄市左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山、大寮，於大樹區跨越高屏溪後，於屏東縣屏東市台糖六塊厝農場設站，路線全長約26.2公里，預估計畫核定後約11年完工通車（含施工期8.8年）。

鐵道局指出，規劃設置1座地下車站（高雄站）、1座高架車站（屏東站）及1處維修基地，其中2座新設的高鐵站分別與台鐵高雄站與遷建六塊厝車站共站，新設的維修基地則位於高屏溪左岸與屏東科技產業園區基地之間，面積約17公頃，以配合列車維修與駐車需求。

鐵道局指出，高雄端路線沒有跨越古蹟下淡水溪鐵橋，至於高鐵維修基地進場線會跨越台鐵舊鐵牆的路堤段，會調整進場線高程，保留足夠淨高，並在施工期間進行古蹟保護規畫與安全監測納入範疇界定指引中；環委說，應研擬環境景觀融合規劃及水文衝擊評估。

鐵道局續指，該案也會納入草鴞分布位置及調查方法研擬、空品等進行監測；環委建議，不應該只用繁殖季進行調查，應完整監測，加強計畫沿線陸域及水域生態調查，並擬定施工與營運期間的噪音、路殺等影響減輕措施及補償措施。

多位環委更說，該案與其他環評案通過路線高度重疊，如高屏二快等，甚至也與台鐵路線重疊，因此應加強說明高屏二快與其差異分析、並補充該案與高屏地區已通過環境影響評估的交通路網案件的競合分析等，強化說明開發的必要性及經濟效益。經環評委員討論後，該案進入二階環評。

另外，環評大會也審查「高速鐵路環境影響評估報告環境影響差異分析報告（燕巢總機廠綜合廠房及立體停車場新建工程）」。

開發單位台灣高速鐵路股份有限公司說，為配合新世代列車導入台灣高鐵系統，燕巢總機廠申請新建綜合廠房及變電站、立體停車場及機車停車棚等，以同時滿足現行、新型列車的檢修作業；新增設施選擇廠內既有停車空間範圍，無擴充開基地面積，並滿足場內未來停車需求。

有環委認為，停車場光照度高，建議可設置太陽光電板；對此，高鐵回應，計畫後續將在綜合廠房、變電站、立體停車廠及機車停車棚等新建設施的頂層，設置裝置容量合計約417瓩的光電板。

先前專家小組會議時，關注該案全場廢污水收集處理規劃、噴漆作業的揮發性有機化合物（VOCs）排放量、施工範圍內受影響的既有植栽及移植區面積等。大會上，高鐵說明後，環委再建議，施工移植的樹木應以原生種為主，以達到更好的減碳效果。全案經環評委員討論後，審核通過環評大會。

