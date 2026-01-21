竹北天后宮祈福、點燃聖火 竹縣115年中小學聯合運動大會開幕

新竹縣副縣長陳見賢（中）今天跟縣教育局長蔡淑貞（左）、竹北市代會主席林啟賢（右）等一起在竹北天后宮為全縣中小學聯合運動會祈福。（記者黃美珠攝）

新竹縣115年全縣中小學聯合運動大會今天（21日）在縣體育場開幕，揭開為期4天的田徑賽事，副縣長陳見賢先率領縣府教育局長蔡淑貞等在竹北天后宮祈福，接著點燃聖火傳遞到開幕式現場，祝福選手都能旗開得勝，充分展現自己的實力。

陳見賢說，這次的全縣中小學聯合運動大會，共有高中、國中以及國小2200多名選手與教練赴會，大家將在31項競賽項目中互相切磋實力也挑戰自我，他則是提醒大家與賽期間務必要注意保暖。

今天的開幕聖火，由近期縣內大放異彩的年輕選手接力傳遞，包括在去年全國中等學校田徑錦標賽高男組3000公尺障礙賽榮獲第2名的東泰高中學生胡捷安、國女組2000公尺障礙賽冠軍得主~仁愛國中彭采緁一起完成。

運動員宣誓則由去年屏東盃全國中小學田徑錦標賽100公尺、200公尺雙料冠軍並刷新大會紀錄的光明國小陳亭熹擔任，她近期在田徑場上表現亮眼，刷新多項紀錄，也是歷屆賽事中少數由國小學生擔任宣誓的角色。

開幕式演出是由二重、六家、以及碧潭3所國小以及曾獲金曲獎最佳客家歌手的曾仲瑋共同演出。表演以客家創作歌曲〈挨粄歌〉為音樂主軸，結合烏克麗麗演奏、韻律體操動作，透過節奏、律動與隊形變化，讓觀眾感受到運動賽事所蘊含的青春能量。

新竹縣副縣長陳見賢（右）、竹北市代會主席林啟賢（左）等共同為全縣中小學聯合運動會點燃聖火。（記者黃美珠攝）

今年度的新竹縣中小學聯合運動會今起開幕，將一連4天在縣體育場競賽。（記者黃美珠攝）

