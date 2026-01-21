超人力霸王2月降臨高雄港灣 參加寫生比賽送蠟筆+玩扭蛋

高雄「2026冬日遊樂園-寫生暨著色畫比賽」1月24日起開放線上報名。（高雄市教育局提供）

2026高雄冬日遊樂園2月7日到3月1日在愛河灣與高雄港16到18號碼頭登場，今年主題是廣受大小朋友喜愛的超級英雄「超人力霸王」，高雄市教育局2月20到22日舉辦寫生暨著色畫比賽，報名參加者每人可獲得1盒蠟筆，還可玩扭蛋抽限量大獎。

高雄市教育局指出，2月20到22日每天上午10點到下午5點，在高雄旅運中心旁的高雄港18號碼頭有「2026冬日遊樂園-寫生暨著色畫比賽」，參賽者可以自己將心中最勇敢的超人畫進作品，今年由飛龍文具參與活動贊助，報名比賽的大小朋友每人可獲得1盒蠟筆，作品繳件後還可以參加扭蛋抽獎。

高雄冬日遊樂園今年以「超人力霸王降臨港都」為故事主軸，結合港灣景觀，規劃主題裝置、燈光秀、見面會及碼頭樂園等互動展演，打造專屬高雄的冬日「超人慶典」，教育局也將特別安排偏遠及非山非市學校的學生專車接學生參加燈會系列活動，讓更多學童都能感受「超人的溫暖」與高雄獨有的幸福魅力！

相關資訊可上「「2026冬日遊樂園-寫生暨著色畫比賽」活動官網查詢，1月24日上午10點起開放報名，活動每日上限各3000人，額滿即止；活動當天也會提供每日300人現場報名。

