    首頁 > 生活

    英網友抱怨台幣「硬幣」難處理！ 全網激推「這一招」解決

    2026/01/21 16:43 即時新聞／綜合報導
    1名剛從英國搬到台灣的網友，近日在網路發文吐露煩惱，表示囤積了很多硬幣，不知道要如何處理。（資料照）

    1名剛從英國搬到台灣的網友，近日在網路發文吐露煩惱，表示囤積了很多硬幣，不知道要如何處理。（資料照）

    1名剛從英國搬到台灣的網友，近日在網路發文吐露煩惱，表示囤積了很多新台幣1塊錢硬幣，不知道要如何處理。文章一出，引發熱議，大部分網友不約而同表示，將這些硬幣通通存到悠遊卡中，就可以解決問題。

    原PO昨日在Reddit論壇發文表示，現在英國幾乎不使用現金，他在英國時都忘記囤積硬幣的煩惱，最近搬回台灣，讓他覺得這些1元硬幣簡直是惡夢。他還表示，身邊有朋友已經累積超過價值3萬元以上的硬幣了，最後並問網友都是如何處理這些硬幣的？

    不過，立刻湧現大量網友教他，把這些硬幣儲值到悠遊卡中，就能解決問題。網友紛紛留言表示：「我每個月都會把它們充到我的悠遊卡裡」、「每隔6個月，我會帶個密封袋，把硬幣倒進機器裡。大概10分鐘就能輕鬆存入1500元」、「7-11店員會用硬幣分類盤幫你算」。

    還有網友表示：「便利商店裡的慈善捐款箱」、「您可以去慈善機構領取一個存錢罐，把硬幣放進去，裝滿後再還回去」、「我會捐給流浪漢」。

