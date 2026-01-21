公費醫學生新制綁約15年、違約金破千萬引反彈 衛福部：回應實際人力缺口

衛福部今年將啟動第三期公費醫學生制度。（資料照）

為解決偏鄉與特定科別醫師長期短缺問題，衛生福利部今年將啟動第三期公費醫學生制度，首度打破過去「僅限偏鄉服務」的派任限制，改採「哪裡缺人就往哪裡去」，新制也同步拉長部分科別的服務年限，最長可達15年，違約金上調至逾千萬元，引發醫師工會與公費醫師協會質疑，制度設計與醫師實際養成歷程脫節。對此，衛福部強調，第三期是依照實際醫療人力需求調整，並非單純靠拉長年限或提高違約金來留人。

台北市醫師職業工會指出，政府一再強調醫師人力不足，卻未正面回應公費醫師綁約期滿後留任率偏低的結構性問題，也缺乏清楚、科學化的人力需求推估。公費醫師協會理事長陳品銓直言，草案同時拉長服務年限、提高違約金，「只有棍子，卻沒有對等的胡蘿蔔」，且需綁約15年的多為冷門次專科，與醫師實際養成歷程不符，制度若過早設下15年的高牆，一旦發現不適合，退出條件卻更加嚴苛，形同讓年輕醫師「沒有退路」，不僅未必留得住人，反而可能勸退原本願意投入的學生，甚至增加出國、離開台灣醫療體系的誘因。

醫事司簡任技正卓琍萍說明，第三期公費醫學生制度規劃分為兩大類，第一類為配合國家醫療政策、需長期穩定投入的「政策任務科別」，草案規劃服務年限為15年，初步納入重症醫學、臨床病理、小兒外科、兒童青少年精神醫學及司法精神科等，派任將依實際人力缺口，分發至指定醫療機構或重度級急救責任醫院；第二類則為長期招募困難的「人才羅致困難科別」，如內、外、婦、兒及急診等五大科，服務年限仍維持10年不變。

卓琍萍強調，目前第一、二期公費醫師尚未出現實際違約賠償案例，提高違約金並非懲罰，而是反映國家在培育公費醫師上的投入成本。相關草案預計於7月底、學生選填志願前公告明確內容，將持續蒐集醫界與相關團體意見，盼在補足醫療人力與保障年輕醫師權益間取得平衡。

衛福部長石崇良補充，第三期制度的核心在於「更貼近現實需求」，不再以偏鄉服務作為唯一前提。他以小兒外科為例，隨著少子化與預防保健成效提升，整體需求下降，但國家仍不能缺乏小兒外科，因此將其納入「政策任務科別」予以保留，另如司法精神科等科別，雖不具市場吸引力，卻有明確國家政策需求，這類公費醫學生多半服務於大型醫院、而非偏鄉，相對也須承擔較長的服務年限。

針對外界質疑，新制是否是因應教育部去年不同意清華、中興、中山等三校學士後醫學系由公費轉為自費而設計的「解套方案」，石崇良澄清，第三期公費醫學生的總名額並未增加，仍維持5年共750人，只是在入學名額分配上進行調整，學士後名額比例提高，主要考量在於，學士後醫學生多為成年人，與高中畢業即入學者不同，能在充分理解制度內容後，再自行選擇是否投入公費服務、再行就讀。

