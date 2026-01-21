燕巢蜜棗、番石榴評鑑賽 林憲昌、謝萬生奪冠稱王

燕巢區農會今天舉辦「蜜棗、番石榴品質評鑑」競賽，各有40組農友高手參賽，競爭激烈。（高市農業局提供）

蜜棗、番石榴和西施柚為「燕巢三寶」，燕巢區農會今天舉辦「蜜棗、番石榴品質評鑑」競賽，各有40組農友高手參賽，競爭激烈，比賽結果「芭樂組」由謝萬生奪冠，「蜜棗組」則由林憲昌稱王。

燕巢區擁有特殊的泥火山青灰岩土質，加上農民栽培技術精良，種植出的水果質優味美，其中，蜜棗、番石榴、西施柚號稱「燕巢三寶」，是燕巢區重要的熱帶水果，高市農業局表示，燕巢番石榴種植面積1153公頃，年產值高達11.5億元，居全市之冠，因獨特的泥火山地質含有多種微量元素，燕巢番石榴果實滋味格外香甜脆口，平均甜度達12度以上，番石榴也富含天然抗氧化物維生素C，且熱量低、纖維高。

高雄市是全台最大蜜棗產地，其中又以燕巢區種植面積最多（282公頃），年產值4.2億元，每年產季為11月至隔年4月，蜜棗果實圓潤可愛，皮薄果肉清甜，口感脆而多汁，另含膳食纖維、鐵、鉀等營養，有「台灣青蘋果」的美譽，燕巢蜜棗不僅種植數量多，品質也相當優越，十幾年來，燕巢區棗農多為全國蜜棗評鑑常勝軍。

燕巢「蜜棗、番石榴品質評鑑」競賽今天在燕巢區農會多功能集貨中心熱鬧登場，由專業評審團依果品外觀、重量、糖度、口感及整體品質等多項指標進行嚴謹評分，分別選出冠軍1名、亞軍2名、季軍3名及優勝4名，透過競賽機制，鼓勵農友持續精進栽培與管理技術，也促進彼此交流學習。

比賽結果：芭樂組冠軍：謝萬生，亞軍：李隆德、粘雅雯，季軍：李彩琳、張舜傑、陳秋樺，優勝：賴昱揚、蔣明泰、蕭柏舜、黃美娟；蜜棗組冠軍：林憲昌，亞軍：葉鄭谷芬、葉千郡，季軍：鄭育洵、林茂生、陳文昌，優勝：葉家權、莊典樺、施陳秀鸞、鄭舜聰。

燕巢農會表示，年節將近，配合年節送禮所需，農會精挑品質優良蜜棗，包裝成3公斤裝精美禮盒上市，並全年供應番石榴禮盒，歡迎洽購，訂購專線：07-6163341燕巢區農會供銷部。

燕巢蜜棗、番石榴品質評鑑競賽結果，「芭樂組」冠軍謝萬生（左2）、「蜜棗組」冠軍林憲昌（右2），左1為燕巢區農會總幹事吳俊昌，右1為高雄市農業局長姚志旺。（高市農業局提供）

