    首頁 > 生活

    泰山「水管爆裂」 新北大道五段路口淹水

    2026/01/21 16:35 記者黃政嘉／新北報導
    新北市泰山區新北大道五段與民生路口往新莊方向水管爆裂淹水，車輛行經濺起明顯水花。（記者黃政嘉翻攝）

    新北市泰山區新北大道五段與民生路口往新莊方向，今天下午1點多水管爆裂，部分路段積淹水，車輛行經濺起明顯水花。板新水廠人員到場關閉水源，塭仔圳工區協助排水，下午約1點50分解除淹水。

    台灣自來水公司第12區管理處副處長郭文彬說，水管破裂的確切原因尚還無法判斷，由於修繕水管須先做管線排水，但瞬間排水量較大，造成該路段一時淹水，水公司已從管網做供水調配，供水不會受影響。

    泰山區公所指出，水管爆裂後，經板新水廠人員到場關閉水源，已排除積淹水狀況；新北市地政局說明，這次淹水起因是自來水公司修繕水管，先行在新北大道端放水減壓，未料排水不及，造成新北大道路側部分淹水，塭仔圳工區協助將積水經由箱涵引進貴子坑溪，今午1點50分左右淹水狀況解除。

    新北市議員翁震州說，自來水公司已進場搶修，不影響供水，這次積水原因是水管卸壓排水到新北大道，短時間大量排水造成新北大道排水系統一度宣洩不及，因此出現淹水情形。

    泰山區新北大道五段與民生路口淹水。（記者黃政嘉翻攝）

