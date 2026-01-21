中市今年公立國小中營養午餐免費 議員質疑實際餐費太低影響品質

市議員江肇國質疑中市府營養午餐所編的預算根本不足，會導致品質下降。（記者蘇金鳳攝）

台中市政府今年推動公立國中小免費營養午餐免費，市長盧秀燕表示每餐預算編列60至70元「比照台北市標準」；民進黨議員江肇國、林德宇今天在市議會質疑，若將各項獎勵金全數計入，導致扣除後的實際餐費僅剩43至53元，低於目前家長自付額最高59元的標準，與市府的說法有落差，若市府以此標準全面補助，再加上暴漲的廚餘處理，未來午餐品質絕對下降。

教育局長蔣偉民表示，獎勵金另外編列，60至70元的預算是營養午餐並未包含三章一Ｑ在內。

請繼續往下閱讀...

議員江肇國認為，市府對於營養午餐預算是將各項獎勵金全數計入，導致扣除後的實際餐費僅剩43至53元，但台北市的餐費計算並未將獎勵金納入，扣除「三章一Q」10元、在地及有機食材補助5元、以及水果補助2元後，真正投入營養午餐本體的經費只剩43至53元。

江肇國提到，目前台中市各級學校家長自願負擔的金額落在35至59元不等。若未來市府推動全面免費，卻將補助上限鎖死在實質53元，對於原本自付59元的學校而言，等於每餐直接縮水6元。

江肇國更表示，有中部團膳業者反映，未來若需自行處理廚餘，預估每餐成本恐再增加10元，每餐成本可能立刻逼近70元，市府預算編列完全沒有預留彈性，餐點品質勢必全面下滑，若市府無法至少以現行最高自付額59元作為合理基數，勢必會出現學生被迫犧牲的情況。

議員林德宇也表示，依據專案報告書所提的70元是營養午餐補助的天花板，以一個學生自繳餐費50元，市府補助5元、水果補助2元、還有三章一Ｑ的獎勵金10元，現行學生午餐單價為67元。

他強調，教育局以最高牌價70元去做預算匡列推估，這樣其實非常危險，營養午餐的品質令人擔憂，據他了解，包括台北市和幾個縣市，在談學生午餐單價補助時，是不包含現行補助及獎勵金，要免費也要吃得好。

市議員林德宇質疑盧市府營養午餐所編的預算根本不足，會導致品質下降。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法