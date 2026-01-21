有線耳機重返潮流？超多人因「這2點」捨棄無線耳機

有線耳機近期重返流行。（擷取自Pixabay）

在這科技發達的時代，無線耳機逐漸取代有線耳機，不過有網友發現，似乎有越來越多人在使用「有線耳機」，讓他好奇問，「這是潮流嗎？」文章一出，網友紛紛解釋，會使用有線耳機是因為「不用擔心沒電」及「較不容易遺失」。

一名網友在Threads發文表示，雖然現今社會無線耳機是主流當道，但他發現最近還蠻多人開始用回有線耳機，好奇問，「這是潮流嗎？」

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，網友歸納出會使用回有線耳機最主要是因為「不用擔心沒電」及「較不容易遺失」，「不用擔心沒電或是掉落不見」、「藍牙音質太差，而且容易掉落，不如買一副便宜的有線耳機，再怎麼摔也不心疼」、「便宜又不用充電，很方便欸」、「無線對我來說，常常掉耳機」、「不容易不見，壞了也不心疼」。

此外，還有許多網友認為，有線耳機的音質比無線耳機好太多，「就音質來說聽歌舒服多了」、「真正熱愛音樂的人追求無損音質就肯定聽有線耳機」、「有線耳機的音質真的好」、「音質好又不會掉一邊」、「我有無線和有線，最近確實拿回有線聽了，音質很棒」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法