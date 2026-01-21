新北社福銀髮先修班、惜食、街友服務、育兒APP 獲健康城市5項獎

新北市社會局多元社會福利政策獲衛福部「健康城市暨高齡友善城市」五項獎肯定。（記者翁聿煌攝）

新北市社會局推動多元社會福利政策成果獲肯定，榮獲衛福部「健康城市暨高齡友善城市獎」4項大獎及1項佳作，銀髮俱樂部先修班獲得高齡友善城市類「共老獎」及「海報獎金獎」，惜食推廣計畫獲健康城市類「綠色城市獎」，街友服務獲「城市夥伴獎」，新北育兒APP則獲健康城市類「健康平等獎佳作」。

社會局長李美珍表示，社會局在完成「里里有銀髮俱樂部」後，全國首創推出先修班計畫，突破場域限制，透過社區互助模式進入公寓大廈辦理課程，促進長者學習與交流，2024年累計辦理405案、服務達4萬6千人多次，2025年累計辦理640案、突破6萬人次參與，結合管委會、住戶與社區資源，促進世代互動。

李美珍說，「惜食分享網」透過公私協力，將格外品轉化為社區共享資源，市府媒合企業與民間團體，將可食用的格外品配送至社區共餐據點，兼顧弱勢照顧與環境永續，8年來累計運用約1310公噸食材，減少約1966公噸溫室氣體，並透過教育宣導與義廚行動，讓惜食理念融入市民日常生活。

「街友服務」整合跨局處與民間力量，結合警政、衛政、勞政、環保、區公所、里鄰及學術單位，透過即時通報、24小時訪視、夜間關懷、街頭醫療及就業媒合等措施，協助街友逐步重返社區、重建生活。

「新北育兒APP」整合托育、育兒資訊與兒童發展檢核，打造智慧化育兒工具，APP可依幼兒年齡主動推播育兒新知、疫苗接種與發展篩檢資訊，並提供兒童生長曲線、合格保母查詢及發展數位檢核等功能，協助家長與保母及早掌握發展狀況、銜接早療資源，落實健康平等。

「新北市惜食分享網」透過公私協力，將格外品轉化為社區共享資源。（記者翁聿煌攝）

「新北市銀髮俱樂部先修班」將樂齡課程帶進社區公寓大廈，讓長者下樓就能運動。（記者翁聿煌攝）

