桃園中路微型轉運站啟用 8條路線平日提供180班次公車

中路微型轉運站啟用，平日可停靠180班次。（交通局提供）

長期以來，桃園區中路地區僅有「168」、「L110」公車提供服務，但隨著地區人口增加，公車已經不符合地區需求，市府除增設6條路線外，中路微型轉運站也於今啟用，提供當地民眾更舒適乘車環境，轉運站平日提供超過180班次、假日提供超過100班次，也可有效提升公車調度效率與整體服務穩定度。

交通局長張新福表示，中路微型轉運站啟用後，可提升地區公車班次密度與服務穩定性，強化與桃園火車站、市政府、經國轉運站、藝文特區及小檜溪重劃區，以及中壢、八德及龜山等行政區之交通連結，另站體頂部設置太陽能，產生電力可全面供應站內各項設施使用，另設置座椅供行動不便者及有需求民眾使用。

張新福表示，中路地區原本只有「168」、「L110」等2條公車路線，經整合後新增「188」、「220（A）」、「221（A）」、「225（A）」、「226」、「228」等6條路線，合計8條市區公車停靠。

