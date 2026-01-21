赴韓旅遊注意！行李箱裝「1物」被開箱檢查 一票網驚：以前都托運

網友分享從釜山金海機場返台時，因托運行李裝有「暖暖包」而被攔查要求開箱檢查，示意圖。（歐新社）

去韓國旅遊要注意！網友發文分享，從釜山金海機場返台時，因托運行李裝有「暖暖包」而被攔查要求開箱檢查，現場更有不少旅客也因同樣原因被攔下，導致安檢室外排起長龍。貼文曝光後，引起熱議，有網友則是直接貼出機場公告給解答。

網友前天在Threads發文分享，從釜山金海機場搭機回台時，機場安檢執行相當嚴謹。現場因大量行李須複檢，導致行李運送帶一度擠塞。原PO感嘆，自己首次遇到託運行李被攔下，沒想到竟是因為行李箱內的「暖暖包」，且現場更有大批旅客因相同原因被點名，安檢室外甚至排起長龍，全等著開箱受檢。

貼文曝光後，釣出一票苦主，「排隊+1...不過開箱後他看到是暖暖包說okok就關行李出去了」、「今天受害者+2，自助報到一個小時，等行李等一個小時」、「今天廉航也檢查很仔細，前面一坨旅行團的基本都被點名到門外」。此外，網友也互相提醒，除了暖暖包，「保養品罐子」與「鞋用防水噴霧」也可能成為被攔查開箱的重點。

不過，另有不少人分享托運暖暖包並未被攔下，「我家人放行李箱沒事耶」、「上個月去韓國買了一堆軍人暖暖包，托運也有、隨身也有都沒事，沒想到現在居然不行了...」、「我昨天也是，但同行的家人也有暖暖包但沒有進去」、「我去年三次入境出境釜山跟首爾帶暖暖包都沒被叫進去房間」。

隨著話題持續發酵，有網友分享，目前韓國三大國際機場，仁川國際機場、金海國際機場及濟州國際機場皆已規定不能托運暖暖包。也有本月18日剛從釜山返台的旅客補充，釜山航空櫃檯已明確張貼告示，提醒旅客暖暖包嚴禁置於行李箱托運，必須比照行動電源，隨身手提上機。

