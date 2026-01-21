為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    貝兒絲樂園退費糾紛 黃淑君：新北已完成造冊將展開索賠程序

    2026/01/21 15:46 記者黃子暘／新北報導
    針對連鎖親子樂園「貝兒絲樂園」退費糾紛，新北市議員黃淑君指出，去年12月26日邀集市府法制局、經濟發展局及城鄉發展局召開協調會。（圖由黃淑君提供）

    針對連鎖親子樂園「貝兒絲樂園」退費糾紛，新北市議員黃淑君指出，去年12月26日邀集市府法制局、經濟發展局及城鄉發展局召開協調會。（圖由黃淑君提供）

    針對連鎖親子樂園「貝兒絲樂園」退費糾紛，新北市議員黃淑君指出，去年12月26日邀集市府法制局、經濟發展局及城鄉發展局召開協調會，她要求市府於今年1月16日前完成相關消費者造冊，作業已完成，將展開索賠程序。黃淑君說，除協助個案求償，法制局也表示已經發文給中央經濟部及消保會，要求修正法令規定，避免未來再有類似案例發生。

    黃淑君表示，依據新北地方法院板橋簡易庭最新民事判決，法院認定業者已全面停業，消費者無法使用服務並非自身過失，判決業者應退還消費者「未使用的全額儲值金」，不應扣除贈品或重新計算優惠差額，此判決將成為後續協助消費者求償的依據。

    黃淑君說，感謝法制局大力協助，主任消保官王治宇在過程中也積極協助消費者爭取應有權益，呼籲已完成造冊的消費者密切留意市府後續的掛號公文或通知，如有尚未收到退款或未及參與造冊的受害消費者，可聯繫她的服務處與法制局求助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播