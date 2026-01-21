貝兒絲樂園退費糾紛 黃淑君：新北已完成造冊將展開索賠程序

針對連鎖親子樂園「貝兒絲樂園」退費糾紛，新北市議員黃淑君指出，去年12月26日邀集市府法制局、經濟發展局及城鄉發展局召開協調會。（圖由黃淑君提供）

針對連鎖親子樂園「貝兒絲樂園」退費糾紛，新北市議員黃淑君指出，去年12月26日邀集市府法制局、經濟發展局及城鄉發展局召開協調會，她要求市府於今年1月16日前完成相關消費者造冊，作業已完成，將展開索賠程序。黃淑君說，除協助個案求償，法制局也表示已經發文給中央經濟部及消保會，要求修正法令規定，避免未來再有類似案例發生。

黃淑君表示，依據新北地方法院板橋簡易庭最新民事判決，法院認定業者已全面停業，消費者無法使用服務並非自身過失，判決業者應退還消費者「未使用的全額儲值金」，不應扣除贈品或重新計算優惠差額，此判決將成為後續協助消費者求償的依據。

黃淑君說，感謝法制局大力協助，主任消保官王治宇在過程中也積極協助消費者爭取應有權益，呼籲已完成造冊的消費者密切留意市府後續的掛號公文或通知，如有尚未收到退款或未及參與造冊的受害消費者，可聯繫她的服務處與法制局求助。

