太強了！雲林這所國小園遊會 半天營業額破百萬

今（21）日全國高中以下學校補課日，雲林縣多所國小規劃各項活動，其中斗六市公誠國小把去年的校慶園遊會活動改在今天舉辦，有學生設攤，還請來9家校外餐車進駐，學生、家長買氣旺，不到4小時營業額約百萬元。

為讓寒假、春節假期連續，教育部調整將2月11至13日原上課日改為放假日，在寒假第1天1月21至23日先補課，公誠國小校長蔡宜芳表示，學校把去年底的65週年校慶活動延至今、明2天舉辦，今天是園遊會、明天為運動會。

蔡宜芳指出，這次園遊會主題為金融、減塑、環保，打造成創業市集，由學生設攤，體驗創業、行銷與溝通能力，各攤位學生分工合作，有人叫賣、有人負責收錢、有人理貨，另學校也邀請9家校外餐車進駐，讓學生看到餐車營運狀況。

蔡宜芳說，園遊會除了買賣東西，也結合生活教育課程，讓孩子知道賺錢不易，買東西要量力而為及學習行銷及溝通，園遊會結束後老師也會帶領學生反思，賣的東西促銷方法是否適當，有無衝動消費行為等。

