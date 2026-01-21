為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    破壞古蹟？龜山新闢道路拆掉半個磚窯 桃市府：施工前已頹圮

    2026/01/21 15:31 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園龜山變一道路工程施工中，近日有民眾發現，原本說要保護磚窯及煙囪，但磚窯卻被打掉一半。（讀者提供）

    桃園龜山變一道路工程施工中，近日有民眾發現，原本說要保護磚窯及煙囪，但磚窯卻被打掉一半。（讀者提供）

    桃園市龜山區機場捷運A7站區變一道路新闢工程施工中，近日有民眾發現，原本說要保護磚窯及煙囪，但磚窯卻被打掉一半，質疑市府默許工程破壞歷史建築；對此，工務局提出施工前照片澄清，磚窯廠歷史相當悠久，施工前已頹圮逾4分之1，並非是工程所拆除，因道路要從地下穿越，目前正在進行施工範圍加固工程，避免施工時影響到上方磚窯廠。

    龜山A7站周邊社區人口成長快速，且鄰近華亞科技園區、林口長庚醫院、體育大學、長庚大學等，因部分計畫道路未開闢，交通瓶頸時常被詬病，市府與內政部合作由中央補助辦理A7站區開發案區外道路工程，其中，變三道路文藝街、變二道路牛角坡橋都已通車，變一道路文學路打通案，為了要顧及歷史建築龜山樟腦寮協和磚廠，從原本的高架化改為地下化設計，歷經多次流標終於在去年10月動工，道路將從下方穿越磚窯廠，讓歷史建築與道路工程雙贏。

    變一道路工程正在施工，近日有民眾發現，工程要以保留歷史建築的方式開發，但卻已經打掉一半磚窯，甚至有傳言要移掉煙囪，質疑桃市府默許工程破壞古蹟。

    工務局則澄清，磚窯廠屬於歷史建築，不可能隨便破壞，並提出施工前照片證明，磚窯廠歷史悠久，施工前已頹圮逾4分之1，並非是工程拆除，由於變一道路要從下方穿越，正在進行施工範圍加固工程，避免施工時影響到上方歷史建築，而歷史建築是受到保護的，施工單位不可能也不被允許任意破壞。

    桃市府工務局提出施工前照片澄清，磚窯廠歷史悠久，施工前已頹圮逾4分之1，並非工程拆除。（工務局提供）

    桃市府工務局提出施工前照片澄清，磚窯廠歷史悠久，施工前已頹圮逾4分之1，並非工程拆除。（工務局提供）

