新竹縣受保護樹木+10 縣花茶花首度入列

圖中的新埔茶花樹被公告為新竹縣的保護樹木。（取自竹縣府官網）

新竹縣內的受保護樹木，去年底最新審議通過新增10棵，其中縣花茶花首度入列，即新埔鎮大墩山休閒農業區遊客中心旁的山茶花老樹，是早年新埔國小校長宿舍時期所種下的，優雅的風姿和堅韌的意涵，一直是當地迎賓的重要地景。

縣長楊文科說，珍貴的樹木陪伴著聚落發展，經歷都市化過程，兼具自然生態和傳承在地人文故事的重任。縣府依森林法樹木保護專章規定，成立了「新竹縣政府受保護樹木審議會」，依樹木景觀、生態價值以及在地情感、樹林等標準審議受保護樹木，去年底審議過並公告新增了10棵受保護的對象。

縣府農業處長傅琦媺說，這次新增受保護的10棵樹，除了前述新埔茶花，數量最多的是梅花樹共有3棵，分別位在竹東中山國小、芎林國中、以及尖石梅花國小。其次茄苳2棵，在新豐鄉赫力昂生技（股）公司新竹廠內。竹東瑞峰國小校園最多！1次就有楓香、樟樹以及楝樹3棵入榜，最後就是北埔國小遊戲場旁的小葉羅漢松也被納入保護。

目前縣內共有108棵受保護樹木，過半數的樹齡都破百，樹種以樟樹、朴樹、琉球松以及青楓的數量居多；芎林鹿寮坑的茄苳巨木，則以305年的樹齡，被認定是最年長的受保護樹木。至於各鄉鎮以關西、新豐、橫山各自擁有35棵、23棵以及9棵的受保護樹木，數量上依序是全縣前3名。

這些受保護樹木列管以原地保留為優先，未經許可不得任意砍伐、移植或破壞，縣府會定期辦理健檢並協助管理單位維護棲地，他們鼓勵企業認養，也歡迎民眾自主發掘具保護價值的樹木向公所提報，成為新竹縣的綠色文化資產。

新竹縣梅花國小的梅花樹，被列入縣內的保護樹木之列。（取自竹縣府官網）

新竹縣瑞峰國小在這波最新公告的保護樹木名單上就佔了3棵，圖為樟樹和楝樹，還有一棵楓香也上榜。（取自竹縣府官網）

