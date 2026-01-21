奧林匹亞競賽學子獲佳績 鄭英耀：讓世界看見台灣科學教育實力

教育部長鄭英耀表揚去年代表台灣參與國際奧林匹亞各項競賽的獲獎學生。（記者楊綿傑攝）

我國學子參與去年國際奧林匹亞競賽，在10個項目中拿下23金、21銀、6銅、4榮譽獎，不僅在國際物理、國際化學2項目近3年國際排名位列全球前3，國際地科與國際國中科學競賽等2項也維持全球前5佳績。教育部長鄭英耀今天表揚優秀學生，也認為藉此可讓世界看見台灣科學教育的實力，教育部會持續支持學生參賽。

鄭英耀致詞時細數豐碩成績，讚許獲獎學子展現了科學探索路上的堅持，不只超越自己，也讓世界看見台灣科學教育的實力。他同時也對指導教授、高中指導教師、助教、家長的付出表達肯定與感謝，並表示將持續支持年輕朋友參與國際科學競賽，培養學生勇於探索想像，對人類共同問題思考解方，亦透過國際競賽過程，增進年輕世代對國際的理解，交到國際的好朋友。

台師大校長吳正己則提到，奧林匹亞競賽讓世界透過學子的優秀表現看到台灣，因此參賽學生都是台灣的驕傲。但這背後的培訓不容易，培訓團隊的師長都投入了額外的時間、精力培訓選手，校方內部曾討論培訓奧林匹亞競賽學生是否有助教師升等、評鑑等，但「很抱歉，只有在這邊謝謝你們」。

國中科學奧林匹亞競賽金牌、實驗銅牌得主、建國高中學生林鈺洋則提到，去年前往俄羅斯參賽，原本認為題目較難，可能成績會較差，但最終拿下4金2銀感到很開心。他也分享難得經驗，比賽期間因為烏俄戰爭，一度收到預防性空襲警報，而有躲防空洞的經驗，讓同行選手們都感覺有些緊張。

亞太數學奧林匹亞銀牌得主、建國高中學生許庭誠表示，出國過程中認識很多人，反而重點不只是題目本身，主辦單位也給了大家蠻多空間交流，未來回想起來會是深刻的回憶。談到接觸外國學生的感覺，他提到，感覺可能因思考邏輯不同、從小所受的文化薰陶不同，外國學生不管考得好不好，都是非常開心地交流，跟平時自己周遭的同學不太一樣，也因此學到了外國學生的態度。

獲表揚的學生中，男學生占絕大多數，而在國際生物奧林匹亞拿下銀牌、北一女中學生洪子芩是少數的女學生之一，她表示，未來會考慮往科研方向發展，因為對科研有很大的興趣，也想鼓勵想往奧林匹亞獲研究領域發展的女生，可以勇敢選擇投入，並相信自己做得到。她分享在菲律賓的經驗，比賽過程中接觸到歐洲學生，感覺很享受，而自己當下也嘗試跟他們一樣，享受比賽過程。

