執行力差！竹市延平停車場前瞻補助恐收回 議員轟高虹安甩鍋中央

新竹市延平路地下停車場新建工程案獲中央前瞻建設2.07億補助恐因工程流標4次已逾期收回補助款，市議員陳建名轟高虹安市府無能卻甩鍋中央。（記者洪美秀攝）

新竹市延平路地下停車場歷經4次流標還未完成招標，中央前瞻建設補助的2.07億恐因114年度預算已逾期恐被中央收回補助款，另國際展演中心停車場同樣因工程停擺，中央補助款也面臨無法核實支應窘況。市議員陳建名痛批高虹安市府執行力差，把自己的無能再甩鍋推給中央，並引述林國成曾說過：「考試不及格的要留任，這是什麼邏輯？」，這句話套用到市府身上，就是自己考不及格，還要怪老師不會教。

市府昨天發布新聞稿稱，延平地下停車場爭取前瞻計畫補助，113年3月核定總經費3.65億元，中央補助2.07億元，將把原平面停車場改建為地下二層停車場，但該案114年招標已流標4次；因中央前瞻計畫補助僅到114年截止，原補助案面臨檢討，期待有補救措施或後續年度給予補助。另新竹國際展演中心暨停車場新建計畫案因施工廠商延遲履約，經市府多次警示與輔導，最終工程無法推動已終止契約。針對後續結算及補助比例問題，因涉交通部與文化部，對補助款結算標準有明顯差異，盼交通部考量地方推動建設情形，給予經費上的協助與補貼。

請繼續往下閱讀...

市議員陳建名表示，延平地下停車場案獲中央補助2.07億元，展現中央對竹市交通發展的支持與誠意，但公共建設推動除仰賴中央資源，關鍵在地方政府的規劃能力、工程可行性評估及招標策略。他認為市府應主動提出具體調整方案，包括設計優化、分期施工或財務結構檢討，不能把責任歸咎於補助期限或外在環境。

陳建名引述林國成曾說過「考試不及格的要留任，這是什麼邏輯？」這句話套用到市府身上，就是自己考不及格，還要怪老師不會教。高虹安市府正經事不做，整天搞政治操作。把自己無能的責任推卸給中央，企圖製造對立，籲市府應積極面對，確保建設如期如質推動。

新竹市延平路地下停車場新建工程案獲中央前瞻建設2.07億補助恐因工程流標4次已逾期收回補助款，市議員陳建名轟高虹安市府無能卻甩鍋中央。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法