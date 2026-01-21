DSET發表《威權凝視》報告 揭露中國AI服務「送中」風險

科技、民主與社會研究中心（DSET）發表《威權凝視》報告，點出中國透過AI戰略，布局海外擴張，但隱含資料「送中」風險，建議台灣與民主盟友防範。（記者吳柏軒攝）

科技、民主與社會研究中心（DSET）今（21日）發表《威權凝視》報告，點出中國透過AI戰略，對外輸出「威權治理」模式，並整理10大與中國相關的AI服務，歸納3種資料「送中」管道，建議民主盟友國家夥伴應禁用中國AI、建立入境審查與跨國協調法規一致性，防範民主受到危害。

DSET民主治理組長黃凱紳表示，中國AI戰略聚焦資料治理、模型發展與商用化，並先在國內部署商業模式再出口，2025年加速向海外擴張AI服務，但中國保留國家對企業的深度介入權，故其他各國使用中國AI，無法切割國安隱憂。

DSET民主治理組副組長賴又豪表示，中國正持續進行全球擴張與資料收集觸角，但欠缺法治、司法制衡與權利保障，經爬梳AI服務的隱私政策版本與媒體報導，挑選出10個與中國企業連結的生成式AI服務品牌，包括DeepSeek、豆包、Cici、Kimi、夸克、Qwen Chat、百度AI搜索、Monica、Manus與Talkie。因AI可從非敏感資訊，推論出敏感資訊（如買無添加香皂推導出消費者懷孕），他提醒使用AI時勿過度分享個人隱私。

賴又豪更歸納，中國AI服務有3種資料「送中」管道：直接將海外個資存在中國境內，企業集團資料分享，以及政府「合法資料調取」，這是因為中國企業須遵循其「數據安全法」、「網路安全法」、「國家情報法」等，讓中共政府調取資料。即使服務註冊地在別國，仍存在資料送中風險。

國際非政府組織ARTICLE 19亞太計劃專員劉以正表示，組織致力對抗中國出口威脅與資訊操弄，而在數位治理的敘事戰爭，中國常以「西方沒有多好」，掩蓋其AI敏感資訊、資料治理風險，的確有國家如越南整套照搬自中國，但中國AI服務確實具有人權風險。

數發部資通安全署副署長周智禾指出，台灣政府2001年就開始做資安，盤點中國威脅面臨轉投資、掛牌、洗股份等辨識困難，目前已制定公務機關不得使用中國廠牌，包含軟硬體及服務，去年9月也修訂相關法律，危害國家資通安全產品，可報主管機關審定下架禁用。

淡江大學公共行政系副教授涂予尹則提醒，即使資安做得再好，隱私是否揭露的精神是自主或自覺，不會有良好資安系統就放寬，也預估未來將有個人資料保護的獨立部會，並著手修法，針對個資境外傳輸的規則，有機會改變。

DSET針對中國AI風險，建議台灣與民主盟友進行「DSR戰略」，首先是防衛，在政府機構與關鍵設施禁用中國或中資控制的AI服務，再來是建立「入境審查」機制，要求AI服務公司原則禁止將用戶資料傳輸至中國，第三是確保民主盟友的跨境資料傳輸法制有一致性。

科技、民主與社會研究中心（DSET）發表《威權凝視》報告，邀專家學者及數發部官員討論，報告點出中國透過AI戰略，布局海外擴張，但隱含資料「送中」風險，建議台灣與民主盟友防範。（記者吳柏軒攝）

