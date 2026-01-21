桃機第3跑道計畫臨時過夜機坪 1/30全面啟用

桃園國際機場因應第3跑道工程，建置「臨時過夜機坪」，今年1月30日全面啟用，供應16個停機位。（記者吳亮儀攝）

桃園國際機場第3跑道計畫第一階段先期工程目前進度66.9％，其中「臨時過夜機坪」供應16個停機位，去年7月先行啟用9個，其餘今年1月30日啟用，趕在農曆年前投入營運。

桃機北側將興建第3跑道，計畫經費374.56億元，不過配合居民先建後遷，工期延至2032年，桃機公司已提修正計畫，報行政院核定中。

第3跑道計畫總面積860公頃。第1階段的先期工程，包括整地、周邊埔心溪及灌溉改道、臨時過夜機坪工程。2023年9月開工，目前進度約66.9％。

第2階段的主體工程，跑道長4000公尺，因應極端氣候採剛性道面，服務年限30年，分成跑道、東側、西側、燈光標案。西側標去年11月開工，燈光去年12月啟動細部設計，跑道及東側標預計今年完成發包。

桃園機場夜間約可停放150架飛機，不過第3跑道工程將影響既有的東北角停機坪機位供應，因此在第1階段規劃設置「臨時過夜機坪」，供應16個停機位，其中9個已於去年7月先行啟用，今年1月30日全數啟用。依照目前的調度規劃，多數會供星宇航空使用。

交通部長陳世凱今赴桃機視察臨時過夜機坪整備情況。台美關稅談判剛完成，許多貨機正準備從桃機載貨到美國，因此這次春節，除了客運，貨運壓力也很大；臨時過夜停機坪啟用後，可增加應用空間，讓飛機停機空間更多，也讓台美之間貨物運轉效率再提高。此外，颱風期間，國籍業者也約有100架飛機有停放防颱需求。

陳世凱表示，2026年國籍航空預估引進22架飛機，桃機在現有2條跑道情況下，要提升運轉效率，停機也有增加必要，因此臨時停機坪啟用對於桃機運作來說，是重要環節。

關於第3跑道，桃園機場公司助理副總經理兼專案工程處處長畢金菱說明，第3跑道長4000公尺，比現有南跑道3800、北跑道3660公尺還長，這是因應氣候變遷，當氣溫越高，滿載客貨及油料的越洋航線飛機，就需要更長的跑道。

畢金菱說明，跑道防洪工程方面，因應暴雨機會越來越高，因此與桃園市政府合作整合區域排水，防洪標準提升到100年暴雨不溢堤。跑道兩側填土整地，則採遇壓密工法。

交通部長陳世凱1月21日赴桃園國際機場，視察第3跑道臨時過夜停機坪。（記者吳亮儀攝）

