遇到流浪狗先拍照！ 農業部「犬蹤地圖APP」邀公民建出沒熱點

農業部推犬蹤地圖APP，並且會依照APP中的回報資料進一步建置風險地圖。（農業部提供）

為更確切掌握遊蕩犬熱點，農業部今（21日）推出「犬蹤地圖APP」，民眾可用手機拍攝遊蕩犬照片後，就可由系統GPS定位並用AI辨別數量，未來將用該資料建構全國風險圖並做為強化管理遊蕩犬依據。

隨國內施行遊蕩犬貓零撲殺措施，遊蕩犬貓引發的生態干擾，還有遊蕩犬追咬長者、幼童或造成騎士交通事故身亡等不幸意外頻傳，農業部動保司表示，過去人犬或生態衝突熱區多由地方政府依照管理需求自行畫設，雖有因地制宜彈性，但沒有一致基礎科學分析架構，導致各地方政府劃設標準不一，進而影響資源配置的精準度，因此才推出「犬蹤地圖APP」，透過公民一起努力拍照上傳資料註記，突破過去的限制，並累積第一線的犬群資料。

動保司進一步表示，犬蹤地圖APP的回報資料，將會作為「全國遊蕩犬風險地圖」的資料來源，該風險地圖還會納入定期犬群調查成果、人犬衝突通報、交通事故資料，以及生態熱區與野生動物犬殺資訊，運用統計模型與地理資訊系統（GIS）等。

動保司表示，隨風險地圖建立，將會進一步推動以整體風險情資為基礎的系統性管理模式，透過建構全國一致的分析方法與指標，重構具科學依據且可檢證的熱區劃設機制，並依人犬或生態衝突熱區為基點，採「同心圓推展模式」逐步擴大高強度管理範圍，集中資源於高風險區域，並透過差異化策略，逐步達成犬隻族群穩定減量目標。

該APP即起已可下載，使用者僅需註冊手機號碼並完成一次性驗證碼驗證，即可使用各項回報功能。

