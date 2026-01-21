台灣米去年外銷小跌但產值逆勢成長 農糧署分析關鍵原因

台灣米品種血源來自日本，當地民眾認為台灣米的口感質地都和日本米非常接近。（資料照）

國內稻米去年出口量較上一年度下跌近1成，但出口產值則逆勢成長2.5%，農業部農糧署表示，整體外銷量減少主要是因外銷米仍以公糧為主，須以維持國內糧食安全為優先，產值增加則主要和我國可賣較高價的稻米輸往日本、澳洲、加拿大等高端市場增加影響。

依農業部統計，2025年我國稻米總體外銷量為12萬6968噸，較上一年度減少9.4%，產值則未因外銷量減少下跌，反而逆勢成長，去年稻米外銷產值約1.03億美元，較上一年度成長2.5%；其中外銷成長最大的為日本，去年台灣米外銷日本出口量達1萬2548噸，較上一年度的3890噸成長逾2倍，產值也從上一年度的351萬美元成長到去年的1410萬美元，成長3倍以上；輸往澳洲、加拿大也亮眼，產值各達1千萬美元、291萬美元，較上一年度成長都逾10%。

農糧署副署長黃昭興說明，我國稻米去年外銷出口量減少，是因供應外銷的公糧米必須考量國內糧食安全庫存為優先，須整體評估國內整體供需後才會決定是否輸出，至於產值逆勢增加則是因希望台灣米持續拓展高端市場，尤其近年因日本當地市場稻米供應量不足，台灣米本身種原有日本血統，口感、質地都和日本當地米接近，最重要的是台灣米突破通路限制，從過去僅供應當地團膳餐飲業者，直接上架日本零售超市，日本民眾可直接選購台灣米。

黃昭興表示，日本當地市場較嗜原味單純米香的稻米，較不愛香米，當地市場台灣米的主要競爭對手為美國米，但台灣米與美國米口感有差異，「這差異就是台灣米的競爭力」。

黃昭興進一步指出，目前主力輸出到日本市場的稻米品種以目前種植最大宗的台南11號為主，日本當地稻米進口也採關稅配額制度，日本當地稻米進口關稅內配額為10萬噸，但台灣米品質好且價格穩定，即使配額外輸入仍有市場，日本當地進口商也看好台灣米潛力，今年台灣米外銷日本量可望再成長。

