斥資8400萬興建 雲林崙背圖書館成詔安客文化發電機

雲林縣崙背鄉立圖書館今（21）日啟用，數百名鄉民以人人帶書方式把書籍從舊館搬到新館，館內也舉辦春聯揮毫活動，場面熱鬧。

新圖書館位在崙背鄉公所旁，鄉長李泓儀表示，舊館已有44年歷史，空間及周遭環境不符合現代需求，公所爭取台塑麥寮汽電公司以促協金4600萬元協助興建，1、2樓共計360多坪，內部空間裝潢及設備3800萬，是由客家委員會「詔安客家文化發電機」計畫挹注3420萬，加上縣府補助及公所自籌。

今天啟用剪綵包括縣長張麗善、客委會主委古秀妃、崙背鄉長李泓儀、台塑麥寮管理部副總蔡建梁及地方鄉代、鄉民都與會。

古秀妃表示，圖書館承載語言、文化、學習及閱讀的重要空間，2023年客委會支持在地客庄興建或修建圖書館，崙背圖書館是由中央、地方及企業合作打造好的閱讀空間，未來客委會會持續支持內裝及軟體設備，讓鄉村的孩子與都市享有一樣公共資源。

蔡建梁說，很開心看見崙背圖書館啟用，期待未來能做為孩童培養閱讀興趣、青年學習成長，長輩樂齡交流的溫暖空間，為地方注入活力及希望。

張麗善指出，崙背圖書館不僅讓偏鄉孩子培養閱讀習慣、提升學習力，也是地方人才培育基地及搖籃，在詔安客家文化傳承與延續，縣府會持續與公所、中央合作，尤其在詔安客語推廣還有很大努力空間。

