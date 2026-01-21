2.8億台南新化衛福園區動土 黃偉哲暗批新版財劃法「幸好經費要得快」

新化舊果菜市場轉型衛福園區，熱鬧動土。（記者吳俊鋒攝）

台南新化原果菜市場搬遷後，現址轉型衛福園區，投入2.8億元重建大樓，今天動土，被視為是中央與地方攜手照護鄉親健康的里程碑，市長黃偉哲致詞時直說「幸好經費要得快」，暗批新版財政收支劃分法的不公，並質疑立法院遲未審查總預算。

原果菜市場的拆除作業去年底完成，讓衛福園區順利趕在農曆春節前舉行動土典禮，計畫打造3至4層樓的L型建築，啟用後，將由衛生、社會與民政等單位進駐，提供全方位、一站式的照顧與支持服務。

黃偉哲表示，因應社會邁向高齡化與少子化的雙重挑戰，以及鄉親們的多元需求，整合醫療、照顧，還有社會福利資源等，打造兼具專業性、友善性的複合式衛福園區，是市府重要施政之一，預計2027年底完工。

黃偉哲提到，未來除了全新的衛生所之外，也將設置日照中心、托嬰中心、多功能活動中心、身障者自立支持服務中心，加上親子悠遊館等，打造全齡共融的照護據點，實踐「老有所養、幼有所育、弱有所扶」的施政目標，希望如期如質完工。

黃偉哲強調，衛福園區中央補助1.5億元，大幅減輕地方負擔，幸好經費要得快，若是拖到今年，恐就難辦了，新版財劃法不可能給予相同的挹注，且總預算立院也還沒有審查，工程將被迫耽擱。

今天的動土典禮，國健署組長林國甯專程南下，與黃偉哲一起參拜、祈福，議員余柷青、李偉智、陳碧玉等人也出席陪同，地方鄉親到場，見證衛福園區開工的重要時刻。

現址為新化的核心蛋黃區，未來民眾在使用上有地利之便，規劃1樓是衛生所與社區服務之長照機構，方便民眾洽公，以及尋求醫療支援；2樓設置辦公廳舍、托嬰中心，提供行政機能、幼兒照顧；3樓活動中心、日照中心，做為鄰里交流、長者照護的場域；4樓親子悠遊館，滿足當地近1800名幼童成長、遊憩需求。

