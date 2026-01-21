重溫傳統農村記憶！後龍拔蘿蔔1/31登場 開放700組報名

重溫傳統農村記憶，「趣後龍 拔蘿蔔」31日登場開放700組報名。（記者蔡政珉攝）

苗栗縣後龍鎮主要農產向來以「後龍三寶」西瓜、甘藷和花生聞名，不過後龍鎮公所為了推廣地方農產，今年再度舉辦蘿蔔節，主題為「趣後龍・拔蘿蔔」，盼推廣在地農業特色、活絡農村經濟，26日早上8點半開放報名，分為網路與現場報名（至鎮公所報名），共700組，額滿為止。

後龍鎮公所表示，「趣後龍・拔蘿蔔」預計於31日在後龍鎮秀水里土地公廟附近農地熱鬧登場，歡迎民眾走入田間、體驗農村樂趣，現場將安排美食品嚐、親子DIY體驗如「新年應景吊飾製作」及「醃蘿蔔DIY教學」，盼讓活動更具教育意義。

另外，後龍鎮公所屆時將設置農機具展示區介紹農業發展成果與未來趨勢，規劃展出多款現代化農業機具，並安排飛行農業無人飛機亮相。

後龍鎮公所指出，網路報名名額300組，公所現場報名400組，報名方式需繳交3張未對獎統一發票（限115年1至2月），不限金額，所有發票將捐贈給公益團體，報名成功每組可獲得三張美食兌換券及一份拔蘿蔔活動專屬茄芷袋。

