為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    重溫傳統農村記憶！後龍拔蘿蔔1/31登場 開放700組報名

    2026/01/21 14:55 記者蔡政珉／苗栗報導
    重溫傳統農村記憶，「趣後龍 拔蘿蔔」31日登場開放700組報名。（記者蔡政珉攝）

    重溫傳統農村記憶，「趣後龍 拔蘿蔔」31日登場開放700組報名。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣後龍鎮主要農產向來以「後龍三寶」西瓜、甘藷和花生聞名，不過後龍鎮公所為了推廣地方農產，今年再度舉辦蘿蔔節，主題為「趣後龍・拔蘿蔔」，盼推廣在地農業特色、活絡農村經濟，26日早上8點半開放報名，分為網路與現場報名（至鎮公所報名），共700組，額滿為止。

    後龍鎮公所表示，「趣後龍・拔蘿蔔」預計於31日在後龍鎮秀水里土地公廟附近農地熱鬧登場，歡迎民眾走入田間、體驗農村樂趣，現場將安排美食品嚐、親子DIY體驗如「新年應景吊飾製作」及「醃蘿蔔DIY教學」，盼讓活動更具教育意義。

    另外，後龍鎮公所屆時將設置農機具展示區介紹農業發展成果與未來趨勢，規劃展出多款現代化農業機具，並安排飛行農業無人飛機亮相。

    後龍鎮公所指出，網路報名名額300組，公所現場報名400組，報名方式需繳交3張未對獎統一發票（限115年1至2月），不限金額，所有發票將捐贈給公益團體，報名成功每組可獲得三張美食兌換券及一份拔蘿蔔活動專屬茄芷袋。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播